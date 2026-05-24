Berikut 6 Judul Film Hong Kong yang Akan Mewarnai Balinale 2026

JawaPos.com - Di antara 100 judul film yang akan hadir dalam perhelatan Bali International Film Festival (Balinale) 2026, berlangsung selama sekitar 7 hari pada awal Juni 2026 di Bali, 6 judul film diantaranya berasal dari Hong Kong dari Asian Film Academy Awards (AFAA).

Persembahan kolaborasi di Balinale 2026 merupakan keinginan untuk kembali memperkuat kehadiran film-film dengan kualitas apresiatif dan lebih dekat kepada penonton di ajang festival kali ini.

6 judul film yang akan melakukan screening di Balinale 2026 semakin memperkuat posisi film Hong Kong dalam menghadirkan karya anak muda pembuat film Hong Kong. Daya juang dan kekuatan saing perfilman Hong Kong mampu bertahan melewati persaingan industri film global.

6 film AFAA akan hadir dengan film-film unik, menarik, dramatik, cerita anak muda Gen Z, drama, komedi, bahkan cerita legenda masa lalu.

Bukan hanya melakukan screening, salah satu aktor yang terlibat dalam film Hong Kong berjudul Road to Vendetta, Jeffrey Ngai, akan hadir sekaligus akan berbincang dalam seminar dan diskusi tentang produksi filmnya dalam acara Bali Film Forum, Rabu (3/6).

Bali Film Forum akan menjadi situasi yang krusial bagi kekuatan film produksi Hong Kong yang terus menghadirkan karya-karya menarik, apresiatif, dan menghibur industri perfilman global.

AFAA 2026 diketahui sempat absen di tahun 2025 dalam gelaran Balinale. Sedangkan pada tahun 2024, diwarnai kehadiran salah satu tamu istimewa serta filmmaker kawakan Hong Kong, Stanley Kwan.

Berikut 6 judul film dari Asian Film Academy Awards (AFAA) 2026 yang bisa disaksikan di Balinale 2026.