Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.24 WIB

Road to Balinale 2026 Hadirkan Komunitas Perfilman dan Budaya di Sanur

Road to Balinale 2026. (istimewa)

JawaPos.com - Menjelang penyelenggaraan Balinale edisi ke-19 pada Juni mendatang, sebuah acara mengusung tajuk Road to Balinale 2026 digelar di Terrace Soekarno Lounge, The Meru Sanur, pada Kamis, 30 April 2026.

Road to Balinale 2026 menghadirkan malam yang memadukan cerita, sinema, dan kebersamaan di tepi laut, sekaligus mengajak masyarakat Sanur menjadi bagian dari perjalanan festival sebelum resmi dimulai pada bulan Juni mendatang. 

Acara tersebut menjadi langkah awal untuk mengajak berbagai pihak untuk berkumpul bersama membangun semangat kebersamaan dan antusiasme memulai percakapan tentang sinema global sebelum festival resmi dimulai.

Dengan latar laut dan suasana senja, acara tersebut menjadi pembuka yang hangat dan berkesan bagi musim festival yang akan datang.

Lebih dari sekedar acara pembuka, kegiatan tersebut mencerminkan semakin kuatnya posisi Sanur sebagai ruang budaya yang mempertemukan sinema internasional, komunitas lokal, serta pertukaran kreatif dalam lanskap yang berakar pada nilai-nilai Bali.

Acara tersebut melibatkan komunitas budaya di Sanur serta para tamu undangan untuk membangun semangat dan koneksi lintas budaya melalui film sebagai medium yang memungkinkan publik melihat kehidupan dari berbagai perspektif, memperluas pemahaman, serta mendekatkan individu dari beragam latar belakang.

Pendiri sekaligus Festival Director Balinale, Deborah Gabinetti menyampaikan, acara Road to Balinale 2026 sebagai pintu pembuka untuk memasuki perhelatan festival Balinale pada Juni mendatang.

"Kami berharap acara ini dapat memberikan gambaran awal tentang semangat festival sekaligus mengajak Sanur menjadi bagian dari perjalanan ini," kata Deborah Gabinetti dalam keterangannya.

Dia menyatakan bahwa Balinale 2026 bukan sekadar featival film, tapi menjadi ruang untuk membangun koneksi antarbudaya dan antarkomunitas dengan cerita yang bermakna.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore