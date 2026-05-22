Ndarboy Genk Rilis Setia Kui Pekok (SEKIP), Angkat Kisah Cinta Kandas karena Restu Orang Tua

JawaPos.com - Ndarboy Genk kembali meramaikan industri musik Tanah Air dengan merilis single terbaru bertajuk SEKIP (Setia Kui Pekok). Lagu ini menjadi kelanjutan dari kisah emosional yang sebelumnya dibangun lewat SIKEP (Siap Kelangan Pengarep-Arep).

Jika SIKEP masih berbicara soal penantian dan harapan untuk kembali bersama, SEKIP justru membawa cerita ke fase yang lebih realistis. Lagu ini menggambarkan momen ketika seseorang mulai menerima bahwa tidak semua hubungan bisa dipertahankan.

Tema yang diangkat cukup dekat dengan realitas banyak orang. Terutama hubungan asmara yang kandas bukan karena hilangnya rasa, melainkan karena benturan keadaan hidup dan restu keluarga.

Dalam rilisan ini, Ndarboy Genk ingin membawa pesan tentang proses berdamai dengan masa lalu. Bukan sekadar meratapi kehilangan, tetapi juga belajar melepaskan.

“Di SEKIP, saya ingin mengajak pendengar untuk berdamai dengan masa lalu. Walaupun berat, kita tetap harus belajar melupakan dan melanjutkan hidup,” ungkap Ndarboy Genk.

Lagu ini mengangkat sosok yang terlalu lama bertahan dalam hubungan hingga menutup mata terhadap kenyataan. Konflik menjadi semakin rumit ketika hubungan mulai diarahkan ke tahap yang lebih serius, tetapi terhambat perbedaan kondisi ekonomi dan penolakan keluarga.

Meski membawa tema patah hati, pendekatan visual yang dipilih justru tidak sepenuhnya muram. Video musik SEKIP dikemas dengan nuansa comedy-romance agar cerita yang emosional terasa lebih ringan.

Konsep tersebut menjadi pembeda dibanding karya-karya Ndarboy sebelumnya. Beberapa adegan bahkan dibuat seperti khayalan tokoh utama yang bermimpi kembali bersama mantan kekasihnya, sebelum akhirnya penonton sadar semuanya hanya terjadi dalam tidur.