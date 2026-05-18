Abdul Rahman
Senin, 18 Mei 2026 | 19.41 WIB

Idolakan Imam Darto, Ardhito Pramono Pasrah Karakternya Dibikin Culun di Film Gudang Merica

Ardhito Pramono. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ardhito Pramono menunjukkan totalitasnya dalam film terbaru arahan sutradara Imam Darto berjudul Gudang Merica. Dia pun pasrah karakter Razi mau dibentuk seperti apa saja oleh sang sutradara.

"Saya juga penggemar Imam Darto dari beliau masih siaran, beliau bermusik, sampai sekarang menjadi sutradara," ujar Ardhito Pramono di bilangan Epicentrum, Rasuna Said, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Ardhito Pramono langsung menerima tawaran bermain film Gudang Merica setelah tahu sutradaranya adalah Imam Darto. Kekasih Davina Karamoy itu tidak mau kehilangan kesempatan untuk bermain dalam film dari sosok idola.

Ardhito Pramono jadi semakin tertarik untuk terlibat dalam film Gudang Merica setelah membaca naskah skenarionya yang ternyata sangat lucu.

"Pas dapat skripnya itu sudah yang kayak, 'wah ini lucu banget.' Jadi, sudah nggak perlu dipertanyakan lagi," ungkapnya.

Penampilan Ardhito Pramono memerankan karakter sebagai Razi dalam film Gudang Merica diubah oleh Imam Darto supaya tidak mirip dengan sosok Ardhito di kehidupan nyata. Salah satunya, rambutnya diubah jadi belah tengah.

Untuk menghidupkan karakter Razi tampak culun, Ardhito Pramono banyak berdiskusi dengan Imam Darto. Dia mengaku sempat menjalin komunikasi cukup panjang via telepon untuk mendapatkan gambaran utuh tentang karakter yang sesuai dalam bayangan Imam Darto.

"Dan akhirnya jadilah si karakter Razi.Terus, kami juga sering ngumpul bareng sama sesama pemain, apalagi gua sama Fatih ya, sering banget nongkrong bareng. Lagu yang kita dengerin juga sama. Jadi di situlah karakternya hidup," paparnya.

Menurut Ardhito Pramono, Imam Darto mengerjakan film Gudang Merica dengan sepenuh hati. Dia pun sangat optimistis film yang akan tayang di bioskop mulai 21 Mei 2026 akan disukai oleh banyak orang.

