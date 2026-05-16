BABYMONSTER Kembali ke Jakarta, Siap Konser di Indonesia Arena 17 Oktober 2026



JawaPos.com – BABYMONSTER dipastikan kembali menyapa penggemar Indonesia. Girl group besutan YG Entertainment itu akan menggelar konser di Jakarta sebagai bagian dari tur dunia kedua mereka.

Konser bertajuk 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Pengumuman resmi disampaikan promotor TEM Presents dan Live Nation.

Tur ini menjadi kelanjutan dari comeback BABYMONSTER lewat mini album ketiga [춤 (CHOOM)]. Momentum ini sekaligus mempertegas langkah agresif grup tersebut memperluas basis penggemar global.

Dalam leg Asia dan Oseania, BABYMONSTER dijadwalkan tampil di 11 kota. Jakarta masuk dalam daftar bersama Manila, Makau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, Hong Kong, Auckland, Melbourne, dan Sydney.

Jika digabung dengan jadwal Seoul dan Jepang yang lebih dulu diumumkan, total tur saat ini mencakup 27 pertunjukan di 18 kota. Jumlah itu masih bisa bertambah karena jadwal Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan belum diumumkan.

Salah satu sorotan tur ini adalah konser di Kyocera Dome Osaka. Itu akan menjadi konser dome pertama BABYMONSTER, pencapaian yang datang hanya sekitar dua setengah tahun setelah debut mereka.

Penjualan tiket Jakarta akan dimulai lewat beberapa tahap. Pendaftaran membership MONSTIEZ di Weverse dibuka 15–18 Mei, presale fanclub berlangsung 4 Juni, dan penjualan umum dimulai 5 Juni.

BABYMONSTER datang dengan modal performa komersial yang terus menanjak. Tahun lalu, tur dunia pertama mereka menarik sekitar 300 ribu penonton dari 32 pertunjukan di 20 kota.

YG Entertainment menyebut tur kali ini disiapkan dalam skala jauh lebih besar. Agensi menjanjikan produksi berkualitas tinggi karena cakupan tur akan menjangkau lima benua.