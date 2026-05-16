Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.45 WIB

BABYMONSTER Kembali ke Jakarta, Siap Konser di Indonesia Arena 17 Oktober 2026

Berdiri dari kiri: Ruka, Ahyeon, Rami, Pharita, and Asa. Bawah dari kiri: Rora, Chiquita. (YG Entertainment) - Image

Berdiri dari kiri: Ruka, Ahyeon, Rami, Pharita, and Asa. Bawah dari kiri: Rora, Chiquita. (YG Entertainment)

 
JawaPos.com – BABYMONSTER dipastikan kembali menyapa penggemar Indonesia. Girl group besutan YG Entertainment itu akan menggelar konser di Jakarta sebagai bagian dari tur dunia kedua mereka.

Konser bertajuk 2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [춤 (CHOOM)] itu dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Pengumuman resmi disampaikan promotor TEM Presents dan Live Nation.

Tur ini menjadi kelanjutan dari comeback BABYMONSTER lewat mini album ketiga [춤 (CHOOM)]. Momentum ini sekaligus mempertegas langkah agresif grup tersebut memperluas basis penggemar global.

Dalam leg Asia dan Oseania, BABYMONSTER dijadwalkan tampil di 11 kota. Jakarta masuk dalam daftar bersama Manila, Makau, Bangkok, Kuala Lumpur, Taipei, Singapura, Hong Kong, Auckland, Melbourne, dan Sydney.

Jika digabung dengan jadwal Seoul dan Jepang yang lebih dulu diumumkan, total tur saat ini mencakup 27 pertunjukan di 18 kota. Jumlah itu masih bisa bertambah karena jadwal Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan belum diumumkan.

Salah satu sorotan tur ini adalah konser di Kyocera Dome Osaka. Itu akan menjadi konser dome pertama BABYMONSTER, pencapaian yang datang hanya sekitar dua setengah tahun setelah debut mereka.

Penjualan tiket Jakarta akan dimulai lewat beberapa tahap. Pendaftaran membership MONSTIEZ di Weverse dibuka 15–18 Mei, presale fanclub berlangsung 4 Juni, dan penjualan umum dimulai 5 Juni.

BABYMONSTER datang dengan modal performa komersial yang terus menanjak. Tahun lalu, tur dunia pertama mereka menarik sekitar 300 ribu penonton dari 32 pertunjukan di 20 kota.

YG Entertainment menyebut tur kali ini disiapkan dalam skala jauh lebih besar. Agensi menjanjikan produksi berkualitas tinggi karena cakupan tur akan menjangkau lima benua.

Mini album terbaru mereka juga memberi dorongan kuat. Menurut siaran pers, album tersebut memuncaki chart iTunes di 19 wilayah dan menempati posisi pertama di Worldwide Album Chart.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
YG Entertainment Ungkap akan Debutkan Boy Group Baru, BABYMONSTER dan TREASUREComeback? - Image
Entertainment

YG Entertainment Ungkap akan Debutkan Boy Group Baru, BABYMONSTER dan TREASUREComeback?

Kamis, 30 April 2026 | 16.41 WIB

Era Baru Dimulai! THE BLACK LABEL Resmi Lepas dari YG Entertainment  - Image
Features

Era Baru Dimulai! THE BLACK LABEL Resmi Lepas dari YG Entertainment 

Rabu, 29 April 2026 | 16.55 WIB

AKMU Resmi Tinggalkan YG Entertainment Usai 12 Tahun, Siap Mulai Babak Baru!  - Image
Infotainment

AKMU Resmi Tinggalkan YG Entertainment Usai 12 Tahun, Siap Mulai Babak Baru! 

Sabtu, 22 November 2025 | 02.28 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

4

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

5

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

6

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

7

Persebaya Surabaya Cetak Prestasi! Masuk 8 Klub Indonesia Lolos Lisensi AFC Champions League Two Tanpa Syarat

8

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore