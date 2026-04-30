Aulia Ramadhani
Kamis, 30 April 2026 | 16.41 WIB

YG Entertainment Ungkap akan Debutkan Boy Group Baru, BABYMONSTER dan TREASUREComeback?

Logo YG Entertainment . (Soompi)

JawaPos.com - Menjadi agensi Korea yang terkenal, YG Entertainment telah mengungkapkan beberapa rencananya untuk beberapa bulan mendatang.

Dilansir dari Soompi, Kamis (30/4), mereka juga mengungkap bahwa akan ada anggota ketiga dari girl group yang akan datang

Pada tanggal 30 April tengah malam KST, YG Entertainment merilis video pengumuman di mana pendiri Yang Hyun Suk berbicara tentang apa yang akan dilakukan agensi tersebut.

Kabarnya BABYMONSTER bersiap untuk melakukan comeback pada 4 Mei, Yang Hyun Suk membahas setiap lagu di mini album mereka.

Girlgrup yang melejit dalam waktu singkat itu, akan comeback dengan mini album berjudul CHOOM,  dan pastinya telah ditunggu penggemar

Faktanya, Yang Hyun Suk juga mengungkapkan bahwa CHOOM awalnya seharusnya memiliki dua lagu utama, tetapi YG Entertainment tidak memasukkan lagu utama kedua di mini album tersebut.

Sebagai gantinya, lagu tersebut akan dirilis secara terpisah sebagai single pada awal Juni, bersama dengan video musik yang menyertainya.

BABYMONSTER juga akan merilis video musik untuk dua lagu B-side mereka dari album CHOOM,  lalu video musik berjudul I LIKE IT dirilis pada bulan Juli, video musik untuk MOON dirilis pada awal Agustus

Selanjutnya, Yang Hyun Suk mengumumkan bahwa TREASURE akan melakukan comeback dengan mini album baru pada tanggal 1 Juni.

