Sischa Widya Maharani
Rabu, 29 April 2026 | 16.55 WIB

Era Baru Dimulai! THE BLACK LABEL Resmi Lepas dari YG Entertainment 

THE BLACK LABEL mulai era baru setelah tidak ada perwakilan YG di perusahaannya. (Naver)

 
JawaPos.com - THE BLACK LABEL kini memasuki fase baru yakni untuk pertama kalinya tidak lagi memiliki perwakilan dari YG Entertainment dalam dewan direksi.
 
Momen ini terjadi setelah Yang Min Suk resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur non eksekutif pada akhir tahun lalu.
 
Dengan keluarnya Min Suk, hubungan struktural antara kedua perusahaan secara dewan direksi praktis berakhir.
 
Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa THE BLACK LABEL benar-benar bergerak menuju manajemen independen penuh.
 
"Pengunduran diri CEO Yang Min Suk dari dewan merupakan sinyal kuat bahwa THE BLACK LABEL tidak lagi berada di bawah sistem manajemen YG Entertainment," ucap salah satu pakar yang dikutip dari The Bell.
 
Sejak awal berdiri pada 2016 sebagai label di bawah YG, perusahaan ini memang memiliki keterkaitan kuat secara bisnis dan struktur kepemilikan.
 
Namun, sejak tahun 2020, THE BLACK LABEL mulai membangun jalur sendiri dengan mengembangkan artis dan produksi secara mandiri.
 
Pengaruh YG Entertainment juga terus menurun dari sisi saham yang awalnya hampir mayoritas hingga kini tinggal sekitar 14% saja.
 
Dengan reorganisasi dewan yang kini diisi oleh personel independen, perusahaan dinilai telah mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk manajemen independen.
Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
AKMU Resmi Tinggalkan YG Entertainment Usai 12 Tahun, Siap Mulai Babak Baru!  - Image
Infotainment

AKMU Resmi Tinggalkan YG Entertainment Usai 12 Tahun, Siap Mulai Babak Baru! 

Sabtu, 22 November 2025 | 02.28 WIB

AKMU Resmi Tinggalkan YG Setelah 12 Tahun, Siap Mulai Babak Baru dengan Dukungan Penuh Agensi Lama - Image
Nasional

AKMU Resmi Tinggalkan YG Setelah 12 Tahun, Siap Mulai Babak Baru dengan Dukungan Penuh Agensi Lama

Sabtu, 22 November 2025 | 02.24 WIB

12 Tahun Bersama, AKMU Resmi Tinggalkan YG Entertainment dan Jadi Grup Independen - Image
Music & Movie

12 Tahun Bersama, AKMU Resmi Tinggalkan YG Entertainment dan Jadi Grup Independen

Sabtu, 22 November 2025 | 00.18 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

