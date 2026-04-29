Era Baru Dimulai! THE BLACK LABEL Resmi Lepas dari YG Entertainment 

JawaPos.com - THE BLACK LABEL kini memasuki fase baru yakni untuk pertama kalinya tidak lagi memiliki perwakilan dari YG Entertainment dalam dewan direksi.

Momen ini terjadi setelah Yang Min Suk resmi mengundurkan diri dari posisinya sebagai direktur non eksekutif pada akhir tahun lalu.

Dengan keluarnya Min Suk, hubungan struktural antara kedua perusahaan secara dewan direksi praktis berakhir.

Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa THE BLACK LABEL benar-benar bergerak menuju manajemen independen penuh.

"Pengunduran diri CEO Yang Min Suk dari dewan merupakan sinyal kuat bahwa THE BLACK LABEL tidak lagi berada di bawah sistem manajemen YG Entertainment," ucap salah satu pakar yang dikutip dari The Bell.

Sejak awal berdiri pada 2016 sebagai label di bawah YG, perusahaan ini memang memiliki keterkaitan kuat secara bisnis dan struktur kepemilikan.

Namun, sejak tahun 2020, THE BLACK LABEL mulai membangun jalur sendiri dengan mengembangkan artis dan produksi secara mandiri.

Pengaruh YG Entertainment juga terus menurun dari sisi saham yang awalnya hampir mayoritas hingga kini tinggal sekitar 14% saja.

Dengan reorganisasi dewan yang kini diisi oleh personel independen, perusahaan dinilai telah mengamankan sumber daya yang diperlukan untuk manajemen independen.