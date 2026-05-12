Seri Three Meals a Day (2014-2024): Belajar Bertahan Hidup di Gunung, Pesisir hingga Pulau Terpencil

JawaPos.com - Orang kota biasanya mendambakan kehidupan pedesaan yang tenang dan santai. Sedangkan orang desa mengidolakan kehidupan perkotaan yang ramai dan meriah.

Namun, setelah mereka menghabiskan waktu di tempat yang mereka inginkan tersebut, biasanya mereka merindukan tempat asal mereka.

Terutama orang kota yang merindukan kemudahan untuk mengakses banyak hal dengan lebih mudah. Karena di desa, tidak semua hal ada atau cukup lengkap sesuai kebutuhan mereka.

Itulah yang mungkin dirasakan oleh para selebriti asal Korea Selatan setelah menghabiskan beberapa hari di desa. Disana mereka harus merakit tungku kompor sendiri, menyalakan api, memasak hasil panen atau tangkapan sendiri.

Seri acara varietas “Three Meals a Day” (2014-2024), atau Samsisekki, ini diciptakan oleh Produser Na Yeongseok, salah satu produser acara realitas top asal Korea Selatan.

Ide acara ini berasal dari percakapannya dengan aktor Lee Seojin, dimana ia mengejek si aktor terhadap kemampuan memasaknya yang sangat buruk.

Produser Na menciptakan acara memasak parodi dari seri drama “Bread, Love and Dream” (2010), yang kemudian menjadi seri yang kita ketahui sekarang. Sekarang ada sepuluh season total, dan tiga spin-off.

Di Desa Jeongseon (Season 1 & 3)

“Three Meals a Day: Jeongseon Village 1” (2014) dibintangi oleh aktor Lee Seojin dan penyanyi Ok Taecyeon. Namun mereka sering mendapat bintang-bintang tamu yang menjadi “tamu” di rumah mereka.