Sinopsis The Divergent Series: Insurgent (2015), Satu Langkah ke Depan dan Seratus Peluru Ditembakkan demi Memecahkan Misteri

JawaPos.com - Banyak komunitas yang menolak marginalisasi menyadari betul bahwa perpecahan antar kelompok hanya akan membawa kerugian, sehingga mereka sangat menjunjung tinggi nilai persatuan dan kekeluargaan.

Namun, tantangan tetap ada. Masih saja ditemukan individu yang merasa kelompoknya jauh lebih unggul dibandingkan yang lain.

Untuk mengubah pola pikir itu, diperlukan berbagai macam pendekatan. Kekerasan tentu menjadi opsi terakhir yang paling dihindari, dan Tris (Shailene Woodley) sangat teguh pada prinsipnya untuk tidak menempuh jalan tersebut.

Pemimpin Faksi Erudite, Jeanine (Kate Winslet), telah menguasai seluruh Chicago dengan bantuan tentara Dauntless yang telah ia kontrol pikirannya. Mereka juga telah menghancurkan Faksi Abnegation untuk mendapatkan kotak segi lima misterius dengan lambang setiap faksi di tiap sisinya.

Jeanine yakin bahwa di dalam kotak terdapat data-data tentang pendiri kotanya, dan menjadi kunci untuk mengakhiri isu Divergent. Terutama karena ia membutuhkan seorang Divergent untuk membuka kotak tersebut.

Karena itu, Jeanine memerintahkan seluruh Dauntless untuk menangkap semua Divergent demi isi di dalam kotak.

Tris dan kawan-kawannya bersembunyi di dalam Amity. Mereka mendapatkan bantuan dan perlindungan dari ketua Faksi Amity yang menolak segala jenis kekerasan.

Namun, mereka segera ditemukan oleh Eric, (Jai Courtney), pemimpin Dauntless. Maka, mereka harus segera mencari tempat lain untuk berlindung.

Mereka berhasil mendapatkan perlindungan dari para Factionless dengan bantuan Four (Theo James), yang ternyata ibunya adalah pemimpin Factionless.