Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Selasa, 19 Mei 2026 | 17.12 WIB

Menarik! Simak Pemikiran Lee Jun Young tentang Drama Reborn Rookie

Lee Jun Young. (Soompi) - Image

Lee Jun Young. (Soompi)

JawaPos.com – Memiliki kemampuan akting luar biasa, aktor Korea Lee Jun Young didapuk akan berperan dalam drama Reborn Rookie.

Tak hanya menunjukkan kemampuan akting, Lee Jun Young belum lama ini  juga mengungkap pemikirannya tentang drama tersebut.

Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), drama ini mengisahkan Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua perusahaan terkemuka Choi Sung Group.

Ia dihormati sebagai seorang jenius bisnis, dimana setelah sebuah kecelakaan, jiwanya bertukar ke dalam tubuh seorang pemain sepak bola muda bernama Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young).

Hal inilah yang memaksanya untuk memulai kembali sebagai karyawan pemula di perusahaannya sendiri.

Makin menarik, Hwang Jun Hyun adalah sosok yang dulunya menjanjikan di dunia sepak bola yang, setelah kecelakaan tak terduga, dirasuki oleh jiwa Kang Yong Ho.

Kini Lee Jun Young memerankan dua karakter yang berbeda yaitu pemain sepak bola Hwang Jun Hyun dan ketua perusahaan Kang Yong Ho.

Lee Jun Young mengungkapkan pertukaran jiwa adalah alasan dia memilih proyek ini, "Fakta bahwa saya dapat memerankan Hwang Jun Hyun dan Kang Yong Ho dalam satu proyek terasa seperti tantangan.”

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Lee Jun Young Dibantu Lee Ju Myoung Rebut Perusahaan, Intip Teaser Drama Reborn Rookie Ini - Image
Music & Movie

Lee Jun Young Dibantu Lee Ju Myoung Rebut Perusahaan, Intip Teaser Drama Reborn Rookie Ini

Kamis, 7 Mei 2026 | 14.46 WIB

Hadirkan Keseruan, Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri akan Berakting di Drama Musikal Baru ‘Four Hands' - Image
Music & Movie

Hadirkan Keseruan, Song Kang, Lee Jun Young, dan Jang Gyuri akan Berakting di Drama Musikal Baru ‘Four Hands'

Kamis, 29 Januari 2026 | 15.21 WIB

Siap-siap, Jang Won Young IVE dan Lee Jun Young didapuk Jadi Pembawa Acara Music Bank Global Festival 2025 di Jepang - Image
Music & Movie

Siap-siap, Jang Won Young IVE dan Lee Jun Young didapuk Jadi Pembawa Acara Music Bank Global Festival 2025 di Jepang

Minggu, 30 November 2025 | 21.50 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

3

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit

6

Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh

7

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

8

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

9

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

10

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore