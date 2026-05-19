Menarik! Simak Pemikiran Lee Jun Young tentang Drama Reborn Rookie

Lee Jun Young. (Soompi)
JawaPos.com – Memiliki kemampuan akting luar biasa, aktor Korea Lee Jun Young didapuk akan berperan dalam drama Reborn Rookie.
Tak hanya menunjukkan kemampuan akting, Lee Jun Young belum lama ini juga mengungkap pemikirannya tentang drama tersebut.
Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), drama ini mengisahkan Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua perusahaan terkemuka Choi Sung Group.
Ia dihormati sebagai seorang jenius bisnis, dimana setelah sebuah kecelakaan, jiwanya bertukar ke dalam tubuh seorang pemain sepak bola muda bernama Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young).
Hal inilah yang memaksanya untuk memulai kembali sebagai karyawan pemula di perusahaannya sendiri.
Makin menarik, Hwang Jun Hyun adalah sosok yang dulunya menjanjikan di dunia sepak bola yang, setelah kecelakaan tak terduga, dirasuki oleh jiwa Kang Yong Ho.
Kini Lee Jun Young memerankan dua karakter yang berbeda yaitu pemain sepak bola Hwang Jun Hyun dan ketua perusahaan Kang Yong Ho.
Lee Jun Young mengungkapkan pertukaran jiwa adalah alasan dia memilih proyek ini, "Fakta bahwa saya dapat memerankan Hwang Jun Hyun dan Kang Yong Ho dalam satu proyek terasa seperti tantangan.”
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20