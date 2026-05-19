Menarik! Simak Pemikiran Lee Jun Young tentang Drama Reborn Rookie

JawaPos.com – Memiliki kemampuan akting luar biasa, aktor Korea Lee Jun Young didapuk akan berperan dalam drama Reborn Rookie.

Tak hanya menunjukkan kemampuan akting, Lee Jun Young belum lama ini juga mengungkap pemikirannya tentang drama tersebut.

Dikutip dari Soompi, Selasa (19/5), drama ini mengisahkan Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), ketua perusahaan terkemuka Choi Sung Group.

Ia dihormati sebagai seorang jenius bisnis, dimana setelah sebuah kecelakaan, jiwanya bertukar ke dalam tubuh seorang pemain sepak bola muda bernama Hwang Jun Hyun (Lee Jun Young).

Hal inilah yang memaksanya untuk memulai kembali sebagai karyawan pemula di perusahaannya sendiri.

Makin menarik, Hwang Jun Hyun adalah sosok yang dulunya menjanjikan di dunia sepak bola yang, setelah kecelakaan tak terduga, dirasuki oleh jiwa Kang Yong Ho.

Kini Lee Jun Young memerankan dua karakter yang berbeda yaitu pemain sepak bola Hwang Jun Hyun dan ketua perusahaan Kang Yong Ho.