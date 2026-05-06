Aulia Ramadhani
Rabu, 6 Mei 2026 | 14.48 WIB

Kelola Penginapan di Jae Seok’s B&B Rules!, Intip Keseruan Yu Jae Seok, Lee Kwang Soo, hingga Byeon Woo Seok

Pemeran Acara Jae Seok's B&B Rules!. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Diperankan Yu Jae Seok, Lee Kwang Soo, acara variety show Netflix yang akan datang, Jae Seok’s B&B Rules, telah merilis foto-foto terbaru.

Dilansir dari Soompi, Rabu (6/5), acara seru ini mengisahkan Yu Jae Seok saat ia menghadapi tantangan mengelola penginapan untuk pertama kalinya.

Tak sendiri, ia ditemani Lee Kwang Soo, Byeon Woo Seok, dan Ji Ye Eun sebagai staf, mereka menyambut tamu dan menciptakan momen-momen tak terlupakan.

Dalam foto-foto tersebut, suasana hangat dan ceria di lokasi syuting, di mana tawa tak pernah berhenti, menyoroti kekompakan grup yang menyenangkan.

Kekompakan Tim Yu Jae Seok diharapkan dapat memberikan jeda dari kelelahan sehari-hari saat mereka mengobrol dan bermain.

Terungkap manajemen Yu Jae Seok, seorang pembawa acara B&B pemula, “Tamu adalah raja, dan saya juga raja.”

Yu Jae Seok bercerita, “Saya sangat gugup dan penasaran tentang apa yang akan terjadi,  namun momen yang paling berkesan adalah ketika orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul.”

“Kemudian kami juga bermain game, mengobrol, saya berharap pemirsa menonton acara ini seolah-olah mereka juga berada di B&B dan menikmatinya,” tambahnya

Lee Kwang Soo berbagi, “Sejak kami mulai merekrut tamu, saya pikir itu akan menyenangkan, dan saya bersemangat dan menantikan untuk menjadi bagian darinya.”

Kemudian Byeon Woo Seok berkomentar, “Saya masih tidak percaya bisa bekerja dengan nama yang sama dengan senior Yu Jae Seok, Kwang Soo dan Ye Eun.”

