RilisTeaser PUREFLOW, LE SSERAFIM Comeback dengan Album Penuh dan Single Pra-Rilis

LE SSERAFIM. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com - Selalu memberi aksi panggung menarik, girlgrup Korea LE SSERAFIM bersiap untuk comeback dalam waktu dekat
Dilansir dari Soompi, Senin (13/4), secara resmi, mereka mengumumkan rencana comeback mereka di musim semi mendatang dengan album penuh baru, PUREFLOW.
Nantinya, LE SSERAFIM akan memulai dengan merilis single utama mereka CELEBRATION, yang pastinya telah ditunggu.
Faktanya, CELEBRATION menjadi lagu utama dari album mendatang, yang dirilis pada tanggal 24 April pukul 1 siang KST.
Sebulan kemudian, grup ini akan merilis album studio kedua mereka PUREFLOW pt.1 pada tanggal 22 Mei pukul 1 siang KST.
Menarik perhatian, grup ini pernah video musik SPAGHETTI dan raih 10 juta penayangan di YouTube hanya dalam waktu 22 jam setelah dirilis.
LE SSERAFIM diketahui memulai debutnya pada 2 Mei 2022, dengan merilis album mini pertama mereka, Fearless.
Pada tanggal 25 Januari 2023, LE SSERAFIM melakukan debut di Jepang dengan merilis sebuah single Jepang bertajuk Fearless.
Fearless menjadi karya yang spektakuler hingga meraih perhatian penggemar di seluruh belahan dunia.
Single yang didebutkan yaitu versi Jepang dari Fearless dan Blue Flame, bersama dengan lagu asli Jepang, Choices.
