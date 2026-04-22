Comeback Setelah 9 Tahun, I.O.I Rayakan Anniversary ke-10 dengan Rilis Album Baru dan Konser di Seoul



JawaPos.com – Girl Grup K-pop I.O.I dipastikan kembali ke industri musik bulan depan. Comeback ini sekaligus menandai 10 tahun debut mereka setelah vakum selama sembilan tahun.

Seperti dilansir Kyodo dari Yonhap, Rabu (22/4), agensi Swing Entertainment mengumumkan grup akan merilis mini album ketiga bertajuk “I.O.I: Loop” pada 19 Mei. Setelah itu, mereka langsung melanjutkan dengan rangkaian promosi.

Sebuah lagu pra-rilis dijadwalkan keluar lebih dulu pada 4 Mei. Jadwal tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi agensi.

Tak hanya merilis album, I.O.I juga akan menggelar konser. Acara berlangsung selama tiga hari mulai 29 Mei di Jamsil Indoor Stadium, Seoul.

Namun, comeback ini tidak menghadirkan formasi lengkap. Hanya sembilan dari total 11 anggota yang akan terlibat dalam promosi.

Dua member, Kang Mi-na dan Zhou Jieqiong, dipastikan absen. Keduanya memiliki jadwal individu yang tidak bisa ditinggalkan.

I.O.I pertama kali terbentuk lewat program audisi Produce 101 pada 2016. Grup ini langsung meraih popularitas lewat sejumlah lagu hits.

Beberapa lagu seperti “Very Very Very” dan “Downpour” menjadi penanda era mereka. Popularitas itu datang meski masa aktif grup tergolong singkat.