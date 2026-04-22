Episode 3 Anime NEEDY GIRL OVERDOSE: Sisi Gelap Ketenaran Internet Mulai Terkuak



JawaPos.com – Anime NEEDY GIRL OVERDOSE semakin menggali sisi gelap dunia internet di episode terbarunya. Tema trauma dan tekanan mental mulai menguat dalam alur cerita.

Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/4), episode ketiga berjudul “INTERNET OVERDOSE” dijadwalkan segera tayang setelah anime ini debut pada 4 April. Cuplikan terbaru memperlihatkan konflik batin yang lebih dalam dari karakter utamanya.

Cerita berpusat pada seorang gadis yang hidup dalam sorotan dunia digital. Ketika ditanya soal emosi di balik lagunya, kenangan masa lalu tiba-tiba muncul.

Ingatan itu berisi pengalaman pahit dan kata-kata menyakitkan yang pernah ia terima. Pertanyaan tentang hidup dan kematian pun muncul di tengah tekanan tersebut.

Episode ini menampilkan keseharian yang tampak tenang namun rapuh. Karakter utama digambarkan tenggelam dalam kebisingan dunia internet.

Anime ini diadaptasi dari game populer dengan konsep multi-ending. Game tersebut mencatat lebih dari 3 juta unduhan sejak rilis pada 2022.

Selain itu, musik dari proyek ini juga meraih lebih dari 400 juta penayangan. Popularitas tersebut menjadikannya fenomena budaya internet modern.

Karakter utama OMGkawaiiAngel atau KAngel digambarkan sebagai streamer dengan 10 juta pengikut. Ia menjadi simbol popularitas di era digital.

Di sisi lain, ada karakter lain yang berjuang mengejar ketenaran serupa. Kontras ini memperlihatkan kerasnya persaingan di dunia streaming.