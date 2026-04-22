Episode 3 Anime NEEDY GIRL OVERDOSE: Sisi Gelap Ketenaran Internet Mulai Terkuak

Anime NEEDY GIRL OVERDOSE
JawaPos.com – Anime NEEDY GIRL OVERDOSE semakin menggali sisi gelap dunia internet di episode terbarunya. Tema trauma dan tekanan mental mulai menguat dalam alur cerita.
Seperti dilansir Kyodo, Rabu (22/4), episode ketiga berjudul “INTERNET OVERDOSE” dijadwalkan segera tayang setelah anime ini debut pada 4 April. Cuplikan terbaru memperlihatkan konflik batin yang lebih dalam dari karakter utamanya.
Cerita berpusat pada seorang gadis yang hidup dalam sorotan dunia digital. Ketika ditanya soal emosi di balik lagunya, kenangan masa lalu tiba-tiba muncul.
Ingatan itu berisi pengalaman pahit dan kata-kata menyakitkan yang pernah ia terima. Pertanyaan tentang hidup dan kematian pun muncul di tengah tekanan tersebut.
Episode ini menampilkan keseharian yang tampak tenang namun rapuh. Karakter utama digambarkan tenggelam dalam kebisingan dunia internet.
Anime ini diadaptasi dari game populer dengan konsep multi-ending. Game tersebut mencatat lebih dari 3 juta unduhan sejak rilis pada 2022.
Selain itu, musik dari proyek ini juga meraih lebih dari 400 juta penayangan. Popularitas tersebut menjadikannya fenomena budaya internet modern.
Karakter utama OMGkawaiiAngel atau KAngel digambarkan sebagai streamer dengan 10 juta pengikut. Ia menjadi simbol popularitas di era digital.
Di sisi lain, ada karakter lain yang berjuang mengejar ketenaran serupa. Kontras ini memperlihatkan kerasnya persaingan di dunia streaming.
Serial ini digarap oleh Yostar Pictures. Studio tersebut sebelumnya dikenal lewat proyek seperti Arknights dan Blue Archive.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara