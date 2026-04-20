Episode 2 Eren the Southpaw: Koichi Mulai Hadapi Kerasnya Dunia Seni



JawaPos.com – Anime Eren the Southpaw mulai menunjukkan sisi keras dunia seni di episode keduanya. Konflik personal dan tekanan kemampuan menjadi sorotan utama.

Episode kedua berjudul “There’s Something Beyond This, Y’know” dijadwalkan tayang pada Selasa (14/4). Seperti dilansir Kyodo, Senin (20/4), cuplikan terbaru memperlihatkan perjalanan berat karakter Koichi.

Koichi bersama teman-temannya mengunjungi sebuah atelier seni. Kunjungan itu dilakukan untuk persiapan menghadapi ujian masuk universitas seni.

Di tempat tersebut, Koichi kembali bertemu dengan Eren. Sosok berbakat yang menjadi rival sekaligus pemicu ambisinya.

Eren ternyata sudah lama mengenal direktur atelier, Kaido. Ia bahkan masih rutin datang ke studio tersebut sejak kecil.

Terpicu oleh bakat alami Eren, Koichi mulai berlatih lebih serius. Ia memutuskan untuk rutin datang ke atelier demi meningkatkan kemampuannya.

Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Kemampuan menggambarnya tak kunjung berkembang dan justru mendapat kritik keras dari Kaido.

Tekanan semakin terasa saat Koichi terus dibandingkan dengan Eren. Perbedaan kemampuan menjadi sumber frustrasi yang sulit dihindari.

Kisah ini menyorot realitas dunia seni yang kompetitif. Bakat, kerja keras, dan tekanan mental saling bertabrakan dalam proses berkarya.