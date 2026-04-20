Episode 2 Eren the Southpaw: Koichi Mulai Hadapi Kerasnya Dunia Seni

Eren the Southpaw.
JawaPos.com – Anime Eren the Southpaw mulai menunjukkan sisi keras dunia seni di episode keduanya. Konflik personal dan tekanan kemampuan menjadi sorotan utama.
Episode kedua berjudul “There’s Something Beyond This, Y’know” dijadwalkan tayang pada Selasa (14/4). Seperti dilansir Kyodo, Senin (20/4), cuplikan terbaru memperlihatkan perjalanan berat karakter Koichi.
Koichi bersama teman-temannya mengunjungi sebuah atelier seni. Kunjungan itu dilakukan untuk persiapan menghadapi ujian masuk universitas seni.
Di tempat tersebut, Koichi kembali bertemu dengan Eren. Sosok berbakat yang menjadi rival sekaligus pemicu ambisinya.
Eren ternyata sudah lama mengenal direktur atelier, Kaido. Ia bahkan masih rutin datang ke studio tersebut sejak kecil.
Terpicu oleh bakat alami Eren, Koichi mulai berlatih lebih serius. Ia memutuskan untuk rutin datang ke atelier demi meningkatkan kemampuannya.
Namun, hasilnya tidak sesuai harapan. Kemampuan menggambarnya tak kunjung berkembang dan justru mendapat kritik keras dari Kaido.
Tekanan semakin terasa saat Koichi terus dibandingkan dengan Eren. Perbedaan kemampuan menjadi sumber frustrasi yang sulit dihindari.
Kisah ini menyorot realitas dunia seni yang kompetitif. Bakat, kerja keras, dan tekanan mental saling bertabrakan dalam proses berkarya.
Anime ini mengikuti perjalanan Koichi Asakura yang ingin masuk universitas seni ternama. Sementara itu, Eren Yamagishi berusaha kembali menemukan jalannya sebagai seniman.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik