Park Eun Bin Umumkan Fan Concert 'Eunbin Note: Eunniverse', Siap Rayakan 30 Tahun Perjalanan Karier

JawaPos.com – Park Eun Bin siap menyapa para penggemarnya lewat fan concert berjudul "Eunbin Note: Eunniverse".

Dilansir dari Dispatch, agensi Namoo Actors mengumumkan bahwa acara akan digelar di KBS Arena, Seoul, pada 5 September, menjadi penampilan perdana Park Eun Bin di hadapan penggemar tahun ini.

Fan concert ini sebagai perayaan perjalanan 30 tahun karier Park Eun Bin di industri hiburan.

Melalui konsep "Eunniverse", penonton akan diajak menelusuri berbagai karakter ikonik, karya, musik, hingga momen berharga yang telah ia ciptakan bersama para penggemar selama bertahun-tahun dalam satu pertunjukan yang emosional dan penuh makna.

Namoo Actors menyebut tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi Park Eun Bin.

Karena, ia tengah mempersiapkan penampilan dengan konsep baru yang akan menampilkan sisi lain dari pesonanya, sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan fan meeting maupun konser sebelumnya.

Meski disibukkan dengan berbagai aktivitas, Park Eun Bin dikabarkan mencurahkan perhatian penuh untuk mempersiapkan acara tersebut.

Agensi berharap fan concert ini dapat menjadi kenangan yang tak terlupakan, baik bagi Park Eun Bin sendiri maupun para penggemar yang telah setia mendukung perjalanan kariernya selama tiga dekade.

Penjualan tiket akan dilakukan melalui Ticketlink. Penjualan khusus anggota fan club dijadwalkan dibuka pada 30 Juli, sementara penjualan umum akan dimulai pada 3 Agustus.