Park Eun Bin Umumkan Fan Concert 'Eunbin Note: Eunniverse', Siap Rayakan 30 Tahun Perjalanan Karier

park eun bin (pinterest @a fan)
JawaPos.com – Park Eun Bin siap menyapa para penggemarnya lewat fan concert berjudul "Eunbin Note: Eunniverse".
Dilansir dari Dispatch, agensi Namoo Actors mengumumkan bahwa acara akan digelar di KBS Arena, Seoul, pada 5 September, menjadi penampilan perdana Park Eun Bin di hadapan penggemar tahun ini.
Fan concert ini sebagai perayaan perjalanan 30 tahun karier Park Eun Bin di industri hiburan.
Melalui konsep "Eunniverse", penonton akan diajak menelusuri berbagai karakter ikonik, karya, musik, hingga momen berharga yang telah ia ciptakan bersama para penggemar selama bertahun-tahun dalam satu pertunjukan yang emosional dan penuh makna.
Namoo Actors menyebut tahun ini menjadi momen yang sangat istimewa bagi Park Eun Bin.
Karena, ia tengah mempersiapkan penampilan dengan konsep baru yang akan menampilkan sisi lain dari pesonanya, sekaligus menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan fan meeting maupun konser sebelumnya.
Meski disibukkan dengan berbagai aktivitas, Park Eun Bin dikabarkan mencurahkan perhatian penuh untuk mempersiapkan acara tersebut.
Agensi berharap fan concert ini dapat menjadi kenangan yang tak terlupakan, baik bagi Park Eun Bin sendiri maupun para penggemar yang telah setia mendukung perjalanan kariernya selama tiga dekade.
Penjualan tiket akan dilakukan melalui Ticketlink. Penjualan khusus anggota fan club dijadwalkan dibuka pada 30 Juli, sementara penjualan umum akan dimulai pada 3 Agustus.
Antusiasme tinggi diperkirakan akan mengiringi pembukaan penjualan tiket mengingat besarnya basis penggemar Park Eun Bin di Korea maupun mancanegara.
Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral
Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa
Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!
2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya
Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan