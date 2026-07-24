Sedang Naik Daun, Park Eun Bin akan Gelar Tur Konser Penggemar 2026 Bertajuk EUNBIN NOTE: EUNiverse

Park Eun Bin. (Soompi)
JawaPos.com - Untuk para penggemar bersiaplah, karena aktris Korea Park Eun Bin akan menggelar tur konser penggemar loh.
Dilansir dari Soompi, Jum’at (24/7), tur tersebut digelar dalam rangka merayakan ulang tahun ke-30 debutnya, yang pastinya seru untuk diikuti.
Tepatnya pada 23 Juli, Park Eun Bin akan memulai konser penggemar 2026 ‘EUNBIN NOTE: EUNiverse’ di KBS Arena Seoul pada 5 September pukul 17.00 KST.
Kemudian Namoo Actors selaku agensi berbagi bahwa konser penggemar ini akan menampilkan penampilan baru dan sisi Park Eun Bin.
Tur ini juga akan menandai pertemuan pertamanya dengan penggemar dalam setahun, sang aktris dikabarkan telah mengerahkan upaya besar untuk mempersiapkan acara tersebut.
Lokasi pertama yaitu di Seoul, kemudian Park Eun Bin akan melanjutkan tur konser penggemarnya di luar negeri.
Ia akan menyapa penggemar di Taipei, Tokyo, dan Osaka, namun detail tambahan tentang konser internasional akan diumumkan kemudian.
Rencananya tiket untuk konser di Seoul akan tersedia melalui Ticketlink, pra-penjualan untuk anggota fan club akan dibuka pada tanggal 30 Juli pukul 20.00 KST.
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