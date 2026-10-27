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Antara
Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.45 WIB

Belum Pulih dari Cedera di Mandalika, Aldeguer Absen MotoGP Malaysia

Fermin Aldeguer (Crash) - Image

Fermin Aldeguer (Crash)

JawaPos.com - Pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer dipastikan absen dalam Grand Prix Malaysia yang berlangsung di Sirkuit Sepang, 1 November mendatang.

Nantinya Gresini Racing akan menurunkan jawara WorldSBK 2026 Iker Lecuona untuk menggantikan peran Aldeguer.

"Pembalap asal Spanyol tersebut akan absen lagi setelah kecelakaan yang dialaminya di Sirkuit Mandalika," tulis MotoGP, Selasa.

Pembalap rookie of the year 2025 tersebut mengalami crash kala tampil di Grand Prix Indonesia yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, pada pertengahan Oktober lalu.

Kecelakaan tersebut membuat pembalap bernomor 54 tersebut mengalami retak di dasar tulang metakarpal pertama di tangan kanannya.

Fermin sebelumnya juga absen dalam grand prix Australia, meski kejuaraan yang berlangsung di Sirkuit Phillip Island ditunda mengingat kondisi kabut tebal.

Hingga kini, Gresini Racing belum mengkonfirmasi mengenai kapan pembalap jawara MotoGP Indonesia 2025 tersebut dapat kembali ke lintasan. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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