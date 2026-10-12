Fermin Aldeguer Akhiri Balapan MotoGP Mandalika 2026 dengan Cedera Serius

Fermin Aldeguer (Crash)
JawaPos.com – Fermin Aldeguer dipastikan harus menjalani operasi setelah mengalami patah tulang pada tangan kanannya akibat kecelakaan dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2026.
Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Gresini Ducati tersebut terjatuh di Tikungan 16 setelah mengawali balapan dengan impresif, yakni naik dari posisi keenam ke urutan keempat pada lap pertama.
Crash tersebut menjadi insiden keempat yang dialami Aldeguer sepanjang akhir pekan di Mandalika, tetapi kali ini ia harus mengakhiri balapan dengan cedera serius.
Tim Gresini Ducati mengonfirmasi bahwa Aldeguer mengalami patah tulang di pangkal tulang metakarpal pertama pada tangan kanannya sehingga membutuhkan tindakan operasi.
Pembalap asal Spanyol tersebut dijadwalkan kembali ke Barcelona untuk menjalani operasi yang ditangani oleh Dokter Angel Charte, Direktur Medis MotoGP.
Cedera tersebut menambah daftar masalah fisik yang dialami Aldeguer sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya mengalami patah tulang paha saat pramusim dan harus absen akibat patah tulang belakang di Assen.
Aldeguer juga baru-baru ini menjalani operasi untuk mengangkat sejumlah material logam yang sebelumnya dipasang pada kaki kirinya.
Pembalap yang diproyeksikan bergabung dengan VR46 Ducati tersebut kini menempati posisi kesepuluh dalam klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP.
Dengan satu akhir pekan jeda sebelum Grand Prix Australia di Phillip Island, perhatian kini tertuju pada proses pemulihan Aldeguer dan peluangnya untuk kembali bersaing pada seri berikutnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak
Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022