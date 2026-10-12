Fermin Aldeguer Akhiri Balapan MotoGP Mandalika 2026 dengan Cedera Serius

JawaPos.com – Fermin Aldeguer dipastikan harus menjalani operasi setelah mengalami patah tulang pada tangan kanannya akibat kecelakaan dalam balapan utama MotoGP Mandalika 2026.

Dilansir dari laman Crash pada Senin (12/10), Pembalap Gresini Ducati tersebut terjatuh di Tikungan 16 setelah mengawali balapan dengan impresif, yakni naik dari posisi keenam ke urutan keempat pada lap pertama.

Crash tersebut menjadi insiden keempat yang dialami Aldeguer sepanjang akhir pekan di Mandalika, tetapi kali ini ia harus mengakhiri balapan dengan cedera serius.

Tim Gresini Ducati mengonfirmasi bahwa Aldeguer mengalami patah tulang di pangkal tulang metakarpal pertama pada tangan kanannya sehingga membutuhkan tindakan operasi.

Pembalap asal Spanyol tersebut dijadwalkan kembali ke Barcelona untuk menjalani operasi yang ditangani oleh Dokter Angel Charte, Direktur Medis MotoGP.

Cedera tersebut menambah daftar masalah fisik yang dialami Aldeguer sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya mengalami patah tulang paha saat pramusim dan harus absen akibat patah tulang belakang di Assen.

Aldeguer juga baru-baru ini menjalani operasi untuk mengangkat sejumlah material logam yang sebelumnya dipasang pada kaki kirinya.

Pembalap yang diproyeksikan bergabung dengan VR46 Ducati tersebut kini menempati posisi kesepuluh dalam klasemen sementara kejuaraan dunia MotoGP.