Franco Morbidelli Resmi Tinggalkan VR46 dan Posisi Akan Digantikan oleh Nicolo Bulega

JawaPos.com – VR46 resmi mengonfirmasi bahwa Franco Morbidelli akan meninggalkan tim MotoGP tersebut pada akhir musim ini.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (9/9), Kepergian pembalap asal Italia itu membuka jalan bagi Nicolo Bulega untuk bergabung dengan VR46 dan tampil di MotoGP pada 2027.

Morbidelli dikabarkan akan bertukar posisi dengan Bulega dengan bergabung bersama tim pabrikan Aruba.it Ducati untuk musim mendatang.

Morbidelli naik ke MotoGP pada 2018 setelah meraih gelar juara dunia Moto2 pada 2017 dan telah memperkuat sejumlah tim.

Morbidelli pernah membela Marc VDS Honda, Petronas Yamaha, Monster Yamaha, Pramac Ducati, hingga VR46 Ducati sejak awal 2025.

Prestasi terbaiknya terjadi pada 2020 ketika ia meraih tiga kemenangan dan finis sebagai runner-up klasemen MotoGP bersama Petronas Yamaha.

Morbidelli merupakan anggota pertama VR46 Riders Academy yang kemudian menjadi juara dunia dan pemenang balapan MotoGP dari akademi tersebut.

Setelah bergabung dengan VR46 pada 2025, ia sempat meraih tiga podium pada awal musim, tetapi performanya menurun dan saat ini berada di posisi ke-16 klasemen kejuaraan dunia.