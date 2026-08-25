5 Hal Penentu yang Dapat Mengubah Posisi Klasemen Formula 1 pada Paruh Kedua Musim 2026

JawaPos.com – Persaingan gelar Formula 1 2026 memasuki fase menentukan setelah jeda musim panas dengan Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara.

Keunggulan tersebut belum sepenuhnya menjamin gelar juara karena lima pembalap di belakangnya memiliki peluang untuk mengubah posisi klasemen melalui performa, strategi, dan konsistensi pada paruh kedua musim.

Berikut 5 hal yang dapat mengubah posisi klasemen formula 1 saat memasuki musim 2026 pada paruh kedua, seperti dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (23/8).

1. Lewis Hamilton dan konsistensi Ferrari

Hamilton yang berada di posisi terdekat dengan selisih 50 poin memiliki peluang terbesar untuk memangkas jarak jika Ferrari mampu menyediakan mobil yang kompetitif secara konsisten.

Peningkatan performa unit daya, kemenangan dalam beberapa balapan, serta kegagalan Antonelli dapat menjadi kombinasi penting untuk memperkecil jarak di klasemen.

2. George Russell dan persaingan internal Mercedes

Russell yang tertinggal 59 poin harus mampu mengalahkan Antonelli secara konsisten meskipun keduanya menggunakan mobil yang sama dan memperkuat tim yang sama.

Jika Russell dapat meraih kemenangan atau finis di posisi terdepan secara beruntun, persaingan internal Mercedes berpotensi mengubah posisi teratas klasemen.