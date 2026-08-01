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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.05 WIB

Aprilia Konfirmasi Kondisi Marco Bezzecchi Usai Kembali Berlatih Jelang Paruh Kedua MotoGP 2026

Marco Bezzecchi (Crash) - Image

Marco Bezzecchi (Crash)

JawaPos.com – Tim Aprilia MotoGP memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Marco Bezzecchi yang sedang menjalani pemulihan setelah mengalami cedera tulang selangka.

Dilansir dari laman Crash pada Jum'at (31/7), Pembalap asal Italia tersebut dinyatakan telah kembali berlatih dengan mengendarai motor Aprilia RSV4 di Sirkuit Misano. Proses rehabilitasi Bezzecchi disebut berjalan sesuai dengan rencana tim medis.

Bezzecchi mengalami patah tulang selangka akibat kecelakaan saat sesi kualifikasi Grand Prix Jerman MotoGP sebelum jeda musim panas. Cedera tersebut membuatnya harus absen pada dua balapan di Sachsenring dan menjalani operasi untuk memperbaiki kondisi tulang selangkanya.

Aprilia sejak awal berharap pembalapnya dapat kembali tampil pada Grand Prix Inggris setelah masa pemulihan.

Melalui pernyataan resmi, Aprilia menyebut Bezzecchi telah menyelesaikan sesi latihan menggunakan RSV4 sebanyak empat putaran di Misano pada Rabu (29/7/2026).

Tim memastikan program rehabilitasi pembalap berusia 27 tahun itu berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Langkah berikutnya adalah menjalani pemeriksaan medis bersama tim MotoGP di Silverstone.

Cedera tersebut terjadi saat performa Bezzecchi tengah mengalami penurunan setelah sempat memimpin klasemen kejuaraan MotoGP. Ia kini berada di posisi keempat klasemen dengan selisih 22 poin dari rekan setimnya, Jorge Martin.

Bezzecchi dan Aprilia berharap ia memperoleh izin medis untuk kembali balapan di Grand Prix Inggris setelah sebelumnya berhasil meraih kemenangan di sirkuit tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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