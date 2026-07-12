Marco Bezzecchi Absen pada GP Jerman 2026 Usai Cedera Serius Saat Sesi Kualifikasi

Marco Bezzecchi (Instagram @marcobez72)
JawaPos.com – Marco Bezzecchi dipastikan absen pada sisa rangkaian Grand Prix Jerman setelah mengalami patah tulang selangka kiri akibat kecelakaan saat sesi kualifikasi MotoGP di Sachsenring.
Dilansir dari laman resmi MotoGP pada Sabtu (11/7), Pembalap Aprilia Racing itu terjatuh di Tikungan 7 ketika mengikuti sesi Kualifikasi 2 (Q2). Cedera yang dialaminya membuat Bezzecchi tidak dapat melanjutkan akhir pekan balapan di Jerman.
Usai insiden tersebut, Bezzecchi sempat berdiri dan meninggalkan lokasi kecelakaan menggunakan skuter. Namun, ia kemudian menjalani pemeriksaan di Pusat Medis untuk memastikan kondisi fisiknya.
Hasil pemeriksaan sinar-X menunjukkan bahwa pembalap bernomor 72 itu mengalami patah tulang selangka kiri.
Cedera tersebut memaksa Bezzecchi kembali ke Italia untuk menjalani operasi sesegera mungkin. Keputusan itu sekaligus memastikan dirinya tidak akan mengikuti seluruh sisa agenda GP Jerman.
Absennya Bezzecchi menjadi pukulan bagi Aprilia Racing yang kehilangan salah satu pembalap andalannya pada putaran ini.
Kecelakaan di Sachsenring menambah daftar kesulitan yang dialami Bezzecchi dalam beberapa waktu terakhir. Tim medis akan memantau proses pemulihannya setelah operasi sebelum menentukan waktu yang tepat untuk kembali ke lintasan.
Aprilia Racing berharap pembalap asal Italia tersebut dapat pulih sepenuhnya dan kembali bersaing pada seri-seri MotoGP berikutnya.
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