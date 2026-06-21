Pecco Bagnaia Raih Kemenangan Sprint Pertama Musim 2026 dalam Balapan Menegangkan di MotoGP Ceko

JawaPos.com - Pecco Bagnaia berhasil meraih kemenangan dalam balapan Sprint MotoGP Ceko 2026 di Sirkuit Brno setelah melalui persaingan ketat hingga lap terakhir.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (21/6), pembalap Ducati tersebut tampil dominan sejak awal balapan dan mampu mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Ai Ogura. Kemenangan ini menjadi kemenangan Sprint pertama Bagnaia pada musim MotoGP 2026.

Bagnaia memulai balapan dari posisi ketiga, tetapi langsung memanfaatkan keunggulan ban belakang lunak untuk merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama. Pembalap asal Italia itu memimpin seluruh 10 lap balapan Sprint meskipun Ogura terus memberikan tekanan sepanjang perlombaan.

Pada akhirnya, Bagnaia menyentuh garis finis dengan keunggulan 0,241 detik atas pembalap Trackhouse Aprilia tersebut.

Ai Ogura berhasil mencatatkan podium Sprint pertamanya setelah tampil impresif sejak meraih pole position sebelumnya. Sementara itu, Marc Marquez yang sempat mendekati posisi kedua harus puas finis di urutan ketiga setelah gagal melakukan manuver penyalipan terhadap Ogura.

Fabio Di Giannantonio kemudian menyelesaikan balapan di posisi keempat, disusul Jorge Martin yang finis kelima.

Balapan Sprint Brno juga memberikan dampak besar terhadap persaingan klasemen MotoGP 2026 setelah pemimpin klasemen Marco Bezzecchi mengalami kecelakaan. Bezzecchi yang sebelumnya berpeluang memperlebar keunggulan justru kehilangan posisi setelah terjatuh di akhir balapan.

Situasi itu membuat jarak poinnya dengan Jorge Martin semakin menipis dalam perebutan gelar juara dunia.

Selain Bezzecchi, sejumlah pembalap lain juga mengalami insiden sepanjang balapan Sprint Brno. Diogo Moreira, Maverick Vinales, Pedro Acosta, Cal Crutchlow, dan Luca Marini menjadi beberapa pembalap yang gagal menyelesaikan lomba akibat kecelakaan.