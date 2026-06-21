Marco Bezzecchi Terancam Kehilangan Posisi Puncak Klasemen Usai Diskors Akibat Konflik dengan Marshal di MotoGP Ceko 2026

JawaPos.com - Pemimpin klasemen MotoGP 2026, Marco Bezzecchi, dipastikan tidak dapat mengikuti Grand Prix Ceko di Sirkuit Brno setelah mendapat hukuman skors.

Dilansir dari laman Crash pada Minggu (21/6), sanksi diberikan akibat insiden dengan marshal saat balapan Sprint. Keputusan itu membuat Bezzecchi kehilangan peluang mempertahankan posisinya dalam persaingan kejuaraan dunia.

Insiden terjadi ketika motor Aprilia milik Bezzecchi mengalami kecelakaan di Tikungan 3 dan masuk ke area jebakan kerikil.

Saat marshal berusaha mengevakuasi motor, mesin kendaraan tiba-tiba meraung setelah tuas gas diduga tidak sengaja terputar. Bezzecchi kemudian mendekati motor karena khawatir kerusakan terjadi pada mesin.

Dalam situasi itu, Bezzecchi terlibat perselisihan dengan petugas lintasan yang sedang menangani motornya. Pembalap asal Italia itu disebut melakukan tindakan mendorong dan memukul marshal yang mencoba mengambil kembali kendali kendaraan.

Tindakan ini membuat pengawas balapan menjatuhkan hukuman larangan tampil pada Grand Prix Ceko.

Absennya Bezzecchi memberikan dampak besar terhadap persaingan klasemen MotoGP 2026. Keunggulannya atas rekan setim Jorge Martin yang sebelumnya berada di belakangnya kini menyusut menjadi 15 poin setelah hasil Sprint.

Martin bahkan mendapatkan tambahan posisi setelah mengambil alih posisi Bezzecchi dalam balapan.

Dengan Bezzecchi tidak tampil di Brno, sejumlah pembalap lain memiliki peluang memperkecil jarak dalam perebutan gelar juara dunia. Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta, dan juara bertahan Marc Marquez menjadi beberapa pembalap yang dapat memanfaatkan situasi tersebut.