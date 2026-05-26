Kimi Antonelli Raih Kemenangan F1 Grand Prix Kanada Setelah Duel Sengit dengan George Russell

JawaPos.com – Kimi Antonelli kembali menunjukkan performa impresif dengan menjuarai Grand Prix Kanada yang berlangsung di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (26/5), Pembalap muda asal Italia tersebut berhasil mengamankan kemenangan keempat secara beruntun sekaligus memperlebar keunggulannya di klasemen sementara Formula 1 musim ini.

Keberhasilan itu semakin mengukuhkan status Antonelli sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia musim 2026.

Balapan berlangsung sengit sejak awal karena Antonelli harus menghadapi tekanan besar dari rekan setimnya di Mercedes, George Russell. Kedua pembalap beberapa kali terlibat duel agresif dalam perebutan posisi terdepan dan nyaris mengalami insiden pada lap keenam.

Ketegangan kembali terjadi saat Antonelli sempat merebut posisi pertama pada lap ke-23 sebelum Russell mengambil alih posisi hanya satu lap berselang.

Persaingan panas di internal Mercedes terus berlanjut hingga lap ke-25 ketika kedua pembalap kembali terlibat kontak ringan di lintasan. Situasi berubah drastis pada lap ke-30 setelah mobil Russell mengalami kerusakan mesin yang memaksanya menghentikan balapan lebih awal tanpa meraih poin.

Kondisi tersebut memberi keuntungan besar bagi Antonelli untuk mengambil kendali penuh atas jalannya perlombaan.

Setelah Russell tersingkir, Antonelli tampil dominan dengan menjaga ritme balapan dan mengatur jarak secara konsisten hingga garis finis. Tidak ada pembalap lain yang mampu menyamai kecepatannya sepanjang sisa balapan di Montreal.