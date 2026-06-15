Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Tampil Sensasional dan Menang di Moto3 Junior World Championship 2026

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa berhasil meraih kemenangan sensasional pada ajang Moto3 Junior World Championship yang berlangsung di Sirkuit Estoril, Portugal.

Dilansir dari laman resmi FIM Moto Junior pada Senin (15/6), rider dari tim Honda Asia-Dream Racing Junior Team ini tampil impresif dalam balapan tunggal yang berlangsung ketat hingga garis finis.

Keberhasilan ini menjadi podium pertama sekaligus kemenangan perdana bagi Kiandra dalam rangkaian kejuaraan dunia tersebut.

Persaingan Moto3 Junior World Championship di Estoril berlangsung sengit sejak awal balapan dengan sejumlah pembalap saling beradu kecepatan. Kiandra mampu mempertahankan ritme balapan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga berhasil melewati para pesaingnya.

Pembalap asal Indonesia itu akhirnya mengamankan posisi terdepan dan membawa pulang kemenangan bersejarah.

Podium Moto3 Junior World Championship Estoril juga diisi oleh Travis Borg dari Team Monlau Motul yang finis di posisi kedua serta Carlos Cano dari CFMoto Aspar Junior Team yang menempati posisi ketiga. Bagi Borg, hasil itu menjadi finis kedua di posisi runner-up sepanjang musim ini.

Sementara itu, Cano berhasil mencatatkan podium pertamanya setelah sebelumnya hanya nyaris meraih hasil serupa pada putaran pembuka di Barcelona.

Selain Moto3 Junior, rangkaian MotoJunior Estoril juga menghadirkan persaingan menarik pada kelas Moto4 European Cup, Moto2 European Championship, dan Stock European Championship. Di kelas Moto4, Alvaro Lucas tampil dominan dengan mencatat kemenangan beruntun dan mengumpulkan poin sempurna musim ini.

Sementara itu, Milan Pawelec, Eric Fernandez, dan Unai Orradre turut mencuri perhatian melalui persaingan ketat di kelas Moto2 ECh.