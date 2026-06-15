Logo JawaPos
HomeMoto GP
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Selasa, 16 Juni 2026 | 02.35 WIB

Pembalap Muda Indonesia Kiandra Ramadhipa Tampil Sensasional dan Menang di Moto3 Junior World Championship 2026

Kiandra Ramadhipa (Instagram @mk.ramadhipa212) - Image

Kiandra Ramadhipa (Instagram @mk.ramadhipa212)

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia Kiandra Ramadhipa berhasil meraih kemenangan sensasional pada ajang Moto3 Junior World Championship yang berlangsung di Sirkuit Estoril, Portugal.

Dilansir dari laman resmi FIM Moto Junior pada Senin (15/6), rider dari tim Honda Asia-Dream Racing Junior Team ini tampil impresif dalam balapan tunggal yang berlangsung ketat hingga garis finis. 

Keberhasilan ini menjadi podium pertama sekaligus kemenangan perdana bagi Kiandra dalam rangkaian kejuaraan dunia tersebut.

Persaingan Moto3 Junior World Championship di Estoril berlangsung sengit sejak awal balapan dengan sejumlah pembalap saling beradu kecepatan. Kiandra mampu mempertahankan ritme balapan dan menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga berhasil melewati para pesaingnya.

Pembalap asal Indonesia itu akhirnya mengamankan posisi terdepan dan membawa pulang kemenangan bersejarah.

Podium Moto3 Junior World Championship Estoril juga diisi oleh Travis Borg dari Team Monlau Motul yang finis di posisi kedua serta Carlos Cano dari CFMoto Aspar Junior Team yang menempati posisi ketiga. Bagi Borg, hasil itu menjadi finis kedua di posisi runner-up sepanjang musim ini.

Sementara itu, Cano berhasil mencatatkan podium pertamanya setelah sebelumnya hanya nyaris meraih hasil serupa pada putaran pembuka di Barcelona.

Selain Moto3 Junior, rangkaian MotoJunior Estoril juga menghadirkan persaingan menarik pada kelas Moto4 European Cup, Moto2 European Championship, dan Stock European Championship. Di kelas Moto4, Alvaro Lucas tampil dominan dengan mencatat kemenangan beruntun dan mengumpulkan poin sempurna musim ini.

Sementara itu, Milan Pawelec, Eric Fernandez, dan Unai Orradre turut mencuri perhatian melalui persaingan ketat di kelas Moto2 ECh.

Hasil gemilang Kiandra Ramadhipa menjadi salah satu momen utama dalam gelaran MotoJunior Estoril 2026 sekaligus mengharumkan nama Indonesia di kancah balap internasional. Perjalanan kejuaraan berikutnya akan berlanjut di Sirkuit Jerez pada 5 Juli 2026 dengan persaingan yang diprediksi semakin memenarik

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Curhat Veda Ega Pratama soal Thailand dan Brasil! 2 Seri Balapan Mengubah Sejarah Indonesia di Moto3 2026 - Image
Sports

Curhat Veda Ega Pratama soal Thailand dan Brasil! 2 Seri Balapan Mengubah Sejarah Indonesia di Moto3 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 04.20 WIB

12 Fakta Veda Ega Pratama di Moto3 2026! Satu-satunya Pembalap Grand Prix Asia Dikontrak Penuh Red Bull - Image
Sports

12 Fakta Veda Ega Pratama di Moto3 2026! Satu-satunya Pembalap Grand Prix Asia Dikontrak Penuh Red Bull

Senin, 15 Juni 2026 | 04.12 WIB

Veda Ega Pratama Ungkap Belum Mendapat Trofi Podium Moto3 Prancis Usai Hukuman Adrian Fernandez - Image
Moto GP

Veda Ega Pratama Ungkap Belum Mendapat Trofi Podium Moto3 Prancis Usai Hukuman Adrian Fernandez

Sabtu, 13 Juni 2026 | 19.32 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore