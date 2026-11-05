Tidak Semua Orang Cocok Minum Kopi, Ini 5 Kelompok yang Perlu Lebih Waspada

ilustrasi kopi. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kopi menjadi salah satu minuman favorit yang dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Selain memiliki aroma khas dan cita rasa yang nikmat, minuman ini juga sering dijadikan teman untuk memulai aktivitas maupun mengusir rasa kantuk. Kandungan kafein di dalam kopi dikenal mampu meningkatkan kewaspadaan dan membantu seseorang merasa lebih berenergi. Bahkan, sejumlah penelitian mengaitkan konsumsi kopi dengan berbagai potensi manfaat kesehatan, termasuk kemungkinan menurunkan risiko beberapa penyakit. Meski demikian, bukan berarti semua orang bisa mengonsumsi kopi secara bebas. Pada kondisi tertentu, kandungan kafein justru dapat memperburuk keluhan kesehatan atau menimbulkan efek samping yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, penting untuk memahami kondisi tubuh sebelum menjadikan kopi sebagai minuman rutin. Baca Juga:Bukan Sekadar Selera, 7 Kebiasaan Peminum Kopi Hitam Ini Bisa Menggambarkan Kepribadiannya Dilansir dari English Jagran, berikut lima kelompok orang yang perlu membatasi atau lebih berhati-hati dalam mengonsumsi kopi. 1. Orang yang Mengalami Kandung Kemih Overaktif Kandung kemih overaktif merupakan kondisi ketika seseorang mengalami dorongan buang air kecil secara mendadak dan sulit ditahan. Penderitanya bisa merasa ingin ke kamar mandi berkali-kali, baik pada siang maupun malam hari. Dalam beberapa kasus, kondisi ini juga disertai keluarnya urine sebelum seseorang sempat mencapai toilet. Kebiasaan minum kopi, terutama dalam jumlah berlebihan, dapat memperburuk keluhan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kandungan kafein yang memiliki efek diuretik ringan dan dapat meningkatkan aktivitas kandung kemih pada sebagian orang. Akibatnya, frekuensi buang air kecil bisa semakin meningkat dan mengganggu kenyamanan. Bagi mereka yang mengalami kondisi ini, mengurangi konsumsi kopi dan memperhatikan respons tubuh setelah mengonsumsi kafein dapat menjadi langkah yang bermanfaat. 2. Orang dengan Sindrom Iritasi Usus Besar (IBS) Sindrom Iritasi Usus Besar atau Irritable Bowel Syndrome (IBS) merupakan gangguan pada saluran pencernaan yang dapat menimbulkan berbagai keluhan. Gejalanya meliputi sakit perut, kram, perut kembung, hingga perubahan pola buang air besar seperti diare dan sembelit. Bagi sebagian penderita IBS, mengonsumsi kopi dapat memicu atau memperburuk gejala pencernaan. Kandungan kafein diketahui bisa merangsang aktivitas usus sehingga membuat seseorang lebih sering buang air besar.