Waspada 10 Trik Manipulasi Ini, Kebaikan Anda Bisa Jadi Sedang Dimanfaatkan untuk Kepentingan

Ilustrasi manipulasi/Magnific
JawaPos.com-Kebaikan dari seseorang yang tulus terasa hangat, alami, dan tidak dibuat-buat.
Sementara itu, kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang manipulator bisa menjadi cara untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri.
Dari luar, mereka tampak sangat peduli. Namun, di balik sikap tersebut, bisa saja tersembunyi tuntutan tertentu, kepedulian yang dibuat-buat, serta kemurahan hati yang selalu mengharapkan balasan.
Melansir informasi dari laman aconsciousrethink. pada (13/10) berikut adalah trik yang kerap dilakukan oleh manipulator untuk memanfaatkan orang lain.
Memberikan pujian berlebihan
Pujian yang tulus biasanya muncul secara alami. Sebaliknya, sanjungan manipulatif biasanya diberikan secara berlebihan. Saat ketergantungan emosional terbentuk,pelaku dapat menarik kembali pujian tersebut dan menggantinya menjadi kritik untuk mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.
Menunjukkan kebaikan bersyarat
Perhatikan apakah keramahan mereka bergantung pada seberapa besar manfaat yang bisa anda berikan. Saat anda memenuhi keinginan mereka, perhatian terus mengalir. Namun, saat anda mendapatkan ketidakmampuan tertentu, mereka mendadak menjauh dan bersikap dingin.
Pasif-agresif
Sosok manipulatif akan menyampaikan kritik menyakitkan dengan nada yang terdengar manis. Sekilas ucapan tersebut terdengar seperti masukan. Namun, di baliknya terdapat sindiran yang membuat anda mempertanyakan kemampuan diri sendiri.
Pura-pura jadi korban
Seseorang yang manipulatif tidak selalu meminta bantuan secara langsung. Sebaliknya, mereka menunjukkan penderitaan sehingga orang lain merasa harus segera turun tangan. Karena tidak tega melihat seseorang terlihat terjebak dalam kesulitan, anda terdorong untuk menyelesaikan masalah yang belum tentu menjadi tanggungjawab anda.
Memuji dengan nada sarkas
Pujian yang terdengar positif terkadang justru membuat seseorang merasa direndahkan. Komentar sarkas berbalut pujian dapat membuat anda tersinggung. Saat ditegur, seorang manipulator berdalih bahwa mereka hanya bermaksud memuji. Akibatnya, anda yang menerima komentar dianggap terlalu sensitif.
Empati yang dibuat-buat
Seorang manipulator terkesan sangat memahami kesulitan yang sedang anda alami. Namun, respon yang diberikan terasa tidak alami atau seolah dibuat-buat. Dalam momen tertentu, mereka juga memilih mengadu nasib dengan menceritakan pengalaman pribadi yang dianggap lebih berat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022