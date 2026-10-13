Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.32 WIB

Waspada 10 Trik Manipulasi Ini, Kebaikan Anda Bisa Jadi Sedang Dimanfaatkan untuk Kepentingan

Ilustrasi manipulasi/Magnific - Image

Ilustrasi manipulasi/Magnific

JawaPos.com-Kebaikan dari seseorang yang tulus terasa hangat, alami, dan tidak dibuat-buat.

Sementara itu, kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang manipulator bisa menjadi cara untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri.

Dari luar, mereka tampak sangat peduli. Namun, di balik sikap tersebut, bisa saja tersembunyi tuntutan tertentu, kepedulian yang dibuat-buat, serta kemurahan hati yang selalu mengharapkan balasan. 

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink. pada (13/10) berikut adalah trik yang kerap dilakukan oleh manipulator untuk memanfaatkan orang lain. 

Pujian yang tulus biasanya muncul secara alami. Sebaliknya, sanjungan manipulatif biasanya diberikan secara berlebihan. Saat ketergantungan emosional terbentuk,pelaku dapat menarik kembali pujian tersebut dan menggantinya menjadi kritik untuk mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.

Perhatikan apakah keramahan mereka bergantung pada seberapa besar manfaat yang bisa anda berikan. Saat anda memenuhi keinginan mereka, perhatian terus mengalir. Namun, saat anda mendapatkan ketidakmampuan tertentu, mereka mendadak menjauh dan bersikap dingin.

Sosok manipulatif akan menyampaikan kritik menyakitkan dengan nada yang terdengar manis. Sekilas ucapan tersebut terdengar seperti masukan. Namun, di baliknya terdapat sindiran yang membuat anda mempertanyakan kemampuan diri sendiri.

Seseorang yang manipulatif tidak selalu meminta bantuan secara langsung. Sebaliknya, mereka menunjukkan penderitaan sehingga orang lain merasa harus segera turun tangan. Karena tidak tega melihat seseorang terlihat terjebak dalam kesulitan, anda terdorong untuk menyelesaikan masalah yang belum tentu menjadi tanggungjawab anda. 

Pujian yang terdengar positif terkadang justru membuat seseorang merasa direndahkan. Komentar sarkas berbalut pujian dapat membuat anda tersinggung. Saat ditegur, seorang manipulator berdalih bahwa mereka hanya bermaksud memuji. Akibatnya, anda yang menerima komentar dianggap terlalu sensitif.

Seorang manipulator terkesan sangat memahami kesulitan yang sedang anda alami. Namun, respon yang diberikan terasa tidak alami atau seolah dibuat-buat. Dalam momen tertentu, mereka juga memilih mengadu nasib dengan menceritakan pengalaman pribadi yang dianggap lebih berat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Waspada Asap Karhutla Memburuk, 64 Armada Udara Dikirim di Kalteng dan Sumsel - Image
Nasional

Waspada Asap Karhutla Memburuk, 64 Armada Udara Dikirim di Kalteng dan Sumsel

Senin, 21 September 2026 | 16.58 WIB

Tak Selalu Cocok untuk Semua Orang, Ini 5 Kelompok yang Perlu Waspada Makan Pepaya - Image
Lifestyle

Tak Selalu Cocok untuk Semua Orang, Ini 5 Kelompok yang Perlu Waspada Makan Pepaya

Sabtu, 19 September 2026 | 20.54 WIB

6 Zodiak Harus Waspada dalam 7 Hari ke Depan, Libra hingga Scorpio Perlu Lebih Tenang - Image
Zodiak

6 Zodiak Harus Waspada dalam 7 Hari ke Depan, Libra hingga Scorpio Perlu Lebih Tenang

Jumat, 18 September 2026 | 13.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore