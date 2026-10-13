Waspada 10 Trik Manipulasi Ini, Kebaikan Anda Bisa Jadi Sedang Dimanfaatkan untuk Kepentingan

JawaPos.com-Kebaikan dari seseorang yang tulus terasa hangat, alami, dan tidak dibuat-buat.

Sementara itu, kebaikan yang ditunjukkan oleh seorang manipulator bisa menjadi cara untuk memanfaatkan orang lain demi kepentingannya sendiri.

Dari luar, mereka tampak sangat peduli. Namun, di balik sikap tersebut, bisa saja tersembunyi tuntutan tertentu, kepedulian yang dibuat-buat, serta kemurahan hati yang selalu mengharapkan balasan.

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink. pada (13/10) berikut adalah trik yang kerap dilakukan oleh manipulator untuk memanfaatkan orang lain.

Memberikan pujian berlebihan

Pujian yang tulus biasanya muncul secara alami. Sebaliknya, sanjungan manipulatif biasanya diberikan secara berlebihan. Saat ketergantungan emosional terbentuk,pelaku dapat menarik kembali pujian tersebut dan menggantinya menjadi kritik untuk mempengaruhi kepercayaan diri seseorang.

Menunjukkan kebaikan bersyarat

Perhatikan apakah keramahan mereka bergantung pada seberapa besar manfaat yang bisa anda berikan. Saat anda memenuhi keinginan mereka, perhatian terus mengalir. Namun, saat anda mendapatkan ketidakmampuan tertentu, mereka mendadak menjauh dan bersikap dingin.

Pasif-agresif

Sosok manipulatif akan menyampaikan kritik menyakitkan dengan nada yang terdengar manis. Sekilas ucapan tersebut terdengar seperti masukan. Namun, di baliknya terdapat sindiran yang membuat anda mempertanyakan kemampuan diri sendiri.

Pura-pura jadi korban

Seseorang yang manipulatif tidak selalu meminta bantuan secara langsung. Sebaliknya, mereka menunjukkan penderitaan sehingga orang lain merasa harus segera turun tangan. Karena tidak tega melihat seseorang terlihat terjebak dalam kesulitan, anda terdorong untuk menyelesaikan masalah yang belum tentu menjadi tanggungjawab anda.

Memuji dengan nada sarkas

Pujian yang terdengar positif terkadang justru membuat seseorang merasa direndahkan. Komentar sarkas berbalut pujian dapat membuat anda tersinggung. Saat ditegur, seorang manipulator berdalih bahwa mereka hanya bermaksud memuji. Akibatnya, anda yang menerima komentar dianggap terlalu sensitif.

Empati yang dibuat-buat