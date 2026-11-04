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Penulis: Siti Wardatul Jannah
Rabu, 4 November 2026 | 13.49 WIB

5 Cara Efektif Menghilangkan Tumpahan Minyak di Lantai

Ilustrasi seseorang membersihkan lantai (Magnific)&nbsp; - Image

Ilustrasi seseorang membersihkan lantai (Magnific)&nbsp;

JawaPos.com - Tumpahan minyak di lantai menjadi salah satu masalah yang sering terjadi, terutama saat beraktivitas di dapur. Selain membuat lantai terlihat kotor, minyak yang tumpah juga dapat menyebabkan permukaan menjadi licin dan berisiko membuat seseorang terpeleset. Jika tidak segera dibersihkan, minyak bahkan bisa meninggalkan noda yang sulit dihilangkan.

Untuk membersihkannya, penggunaan air saja terkadang tidak cukup karena minyak tidak mudah larut dalam air. Oleh karena itu, diperlukan bahan yang dapat membantu menyerap dan mengangkat sisa minyak dari permukaan lantai.

Ada beberapa bahan sederhana yang bisa digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Melansir dari Asianet News dan Eufy, Selasa (3/11), berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. 

1. Gunakan Garam 

Garam dapat dimanfaatkan untuk membantu menyerap minyak yang tumpah di lantai. Caranya, taburkan garam secukupnya pada bagian yang terkena minyak, lalu diamkan selama beberapa saat.

Setelah minyak terserap, angkat campuran garam dan minyak menggunakan tisu atau kain kering. Pastikan sebagian besar minyak sudah terangkat sebelum melanjutkan proses pembersihan.

2. Taburkan Tepung Terigu

Selain garam, tepung terigu juga bisa digunakan untuk menyerap tumpahan minyak. Taburkan tepung secukupnya pada area yang terkena minyak, kemudian diamkan sampai tepung menyerap cairan dan menggumpal.

Jika sudah, angkat gumpalan tepung menggunakan tisu, kain kering, atau pengki. Cara ini dapat membantu mengurangi minyak yang masih menggenang sehingga lebih mudah dibersihkan.

3. Gunakan Baking Soda

Editor: Bintang Pradewo
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