5 Cara Efektif Menghilangkan Tumpahan Minyak di Lantai

Ilustrasi seseorang membersihkan lantai (Magnific)
JawaPos.com - Tumpahan minyak di lantai menjadi salah satu masalah yang sering terjadi, terutama saat beraktivitas di dapur. Selain membuat lantai terlihat kotor, minyak yang tumpah juga dapat menyebabkan permukaan menjadi licin dan berisiko membuat seseorang terpeleset. Jika tidak segera dibersihkan, minyak bahkan bisa meninggalkan noda yang sulit dihilangkan.
Untuk membersihkannya, penggunaan air saja terkadang tidak cukup karena minyak tidak mudah larut dalam air. Oleh karena itu, diperlukan bahan yang dapat membantu menyerap dan mengangkat sisa minyak dari permukaan lantai.
Ada beberapa bahan sederhana yang bisa digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak. Melansir dari Asianet News dan Eufy, Selasa (3/11), berikut beberapa cara yang dapat dilakukan.
Baca Juga:Apa yang Terjadi dengan Jang Gyuri dan Bae Jong Ok, Saksikan dalam Film Horor Baru My Home
1. Gunakan Garam
Garam dapat dimanfaatkan untuk membantu menyerap minyak yang tumpah di lantai. Caranya, taburkan garam secukupnya pada bagian yang terkena minyak, lalu diamkan selama beberapa saat.
Setelah minyak terserap, angkat campuran garam dan minyak menggunakan tisu atau kain kering. Pastikan sebagian besar minyak sudah terangkat sebelum melanjutkan proses pembersihan.
2. Taburkan Tepung Terigu
Selain garam, tepung terigu juga bisa digunakan untuk menyerap tumpahan minyak. Taburkan tepung secukupnya pada area yang terkena minyak, kemudian diamkan sampai tepung menyerap cairan dan menggumpal.
Jika sudah, angkat gumpalan tepung menggunakan tisu, kain kering, atau pengki. Cara ini dapat membantu mengurangi minyak yang masih menggenang sehingga lebih mudah dibersihkan.
3. Gunakan Baking Soda
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati
Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA
Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri
Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri
Prediksi Al Ittihad vs Al Ain di ACL Elite, Tuan Rumah Lebih Diunggulkan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022