Bukan Cuma Dokter! Ini 8 Profesi Paling Menarik Menurut Penelitian Kencan

JawaPos.com - Mencari calon pendamping hidup tentu melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari fisik, karakter, hingga stabilitas finansial.

Menariknya, studi psikologi membuktikan bahwa pilihan karier seseorang dapat menjadi cerminan akurat dari kepribadian mereka, yang secara langsung memengaruhi tingkat daya tarik di mata para lajang.

Meskipun profesi hukum dan kedokteran kerap diasosiasikan dengan pendapatan tinggi, hasil riset terbaru dari aplikasi kencan The League mengungkapkan faktor-faktor lain yang jauh lebih dipertimbangkan oleh para pencari jodoh modern.

Seperti dikutip dari YourTango, survei yang melibatkan 2.000 responden ini memetakan berbagai bidang pekerjaan yang paling diidamkan dari sudut pandang psikologi hubungan asmara.

Berikut adalah delapan profesi atau bidang karier yang dinilai paling menarik dan menggugah selera untuk dijadikan pasangan hidup.

1. Bidang Perawatan Kesehatan (Healthcare)

Profesi di sektor kesehatan menduduki peringkat teratas sebagai calon pasangan paling diinginkan oleh 29 persen responden survei. Pakar kencan Rachel DeAlto dari The League menjelaskan bahwa karier medis memancarkan rasa aman secara finansial, kecerdasan tinggi, serta naluri pengasuhan yang kuat.

Kendati demikian, faktor passion tetap memegang peranan krusial karena 40 persen responden sepakat bahwa seseorang harus mencintai pekerjaannya agar terlihat menarik. Profesi seperti dokter, perawat, hingga terapis terbukti memiliki daya pikat tersendiri di dunia kencan.

2. Dunia Pendidikan (Education)

Pekerjaan di bidang pendidikan menyusul di posisi berikutnya dengan 23 persen pemilih yang mengidolakan guru, tutor, maupun pengajar profesional. Menariknya, survei mencatat adanya perbedaan persepsi di mana kaum pria (28 persen) jauh lebih terpikat pada profesi pendidik dibandingkan wanita (18 persen).

Sifat telaten, sabar, dan komunikatif yang melekat pada diri seorang pendidik menjadi nilai tambah yang sangat dihargai dalam membangun hubungan jangka panjang.