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Leni Setya Wati
Kamis, 22 Oktober 2026 | 22.11 WIB

5 Tips Kencan untuk Introvert agar Lebih Nyaman Menemukan Pasangan yang Cocok

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Ilustrasi tips kencan untuk introvert (magnific/rawpixel.com)

JawaPos.com - Bagi seorang introvert, berkencan bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus menantang.

Kepribadian yang cenderung pendiam, membutuhkan waktu untuk merasa nyaman, dan lebih menyukai percakapan mendalam terkadang membuat proses pendekatan terasa tidak mudah.

Namun, menjadi introvert bukanlah penghalang untuk menemukan pasangan yang tepat. Anda tidak perlu mengubah kepribadian atau memaksakan diri menjadi orang yang lebih supel demi menarik perhatian seseorang.

Justru, memahami kebutuhan diri sendiri dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih sehat dan bermakna.

Kunci utamanya adalah menemukan seseorang yang menghargai kepribadian Anda, memberikan ruang untuk berkembang, dan bersedia membangun hubungan secara perlahan.

Dilansir dari laman YourTango, berikut lima tips kencan untuk introvert agar lebih percaya diri dalam mencari pasangan.

1. Jadilah Diri Sendiri dan Terbuka tentang Kepribadian Anda

Salah satu tips kencan terpenting bagi introvert adalah bersikap jujur sejak awal. Anda tidak perlu berpura-pura menjadi pribadi yang ekstrovert hanya untuk membuat pasangan kencan terkesan.

Tidak ada yang salah dengan kepribadian introvert. Jika Anda lebih menyukai hubungan yang berkembang dari persahabatan atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menumbuhkan perasaan cinta, sampaikan hal tersebut dengan cara yang nyaman.

Editor: Hanny Suwindari
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