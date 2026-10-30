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Penulis: Dinarsa Kurniawan
Jumat, 30 Oktober 2026 | 14.14 WIB

Gadai Tas Mewah hingga Jam Tangan, Layanan Baru Hadir di PIK

Sebelum pinjaman ditentukan, barang akan melewati proses autentikasi untuk memastikan keaslian dan menilai kondisi fisiknya. (Istimewa) - Image

Sebelum pinjaman ditentukan, barang akan melewati proses autentikasi untuk memastikan keaslian dan menilai kondisi fisiknya. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Kebutuhan dana tunai mendorong pemilik barang mewah mencari alternatif pembiayaan tanpa harus menjual koleksi pribadinya.

Tas desainer, jam tangan premium, hingga aksesori bernilai tinggi dapat dijadikan agunan untuk memperoleh pinjaman jangka pendek.

PT deGadai Solusi Digital membuka cabang baru di Office Suite 6, Gold Coast Office Eiffel Tower, lantai 12, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Cabang ini melayani gadai barang mewah dengan proses autentikasi, penilaian aset, dan layanan yang mengutamakan privasi nasabah.

Head of Business Development deGadai David Tatangsurja mengatakan, layanan tersebut menyasar pemilik aset premium yang membutuhkan dana cepat tanpa harus kehilangan barang koleksinya.

Pemilik tas dari merek Hermès, Chanel, Louis Vuitton, dan Dior dapat mengajukan pinjaman dengan menjadikan koleksinya sebagai jaminan. "Selain tas, kamj juga menerima jam tangan premium, kendaraan mewah, semotor moge, hingga gadget bernilai tinggi," ucap dia.

Sebelum pinjaman ditentukan, barang akan melewati proses autentikasi untuk memastikan keaslian dan menilai kondisi fisiknya. Hasil penilaian tersebut menjadi salah satu dasar penentuan nilai pinjaman.

Privasi menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam layanan gadai barang mewah. David menyebut transaksi di cabang PIK dilakukan secara personal dengan suasana tertutup. “Transaksi ditangani secara one-on-one,” ujar David.

Calon nasabah dapat memulai proses melalui konsultasi WhatsApp untuk memperoleh simulasi pinjaman. Setelah itu, nasabah bisa datang langsung ke cabang atau memanfaatkan layanan penjemputan barang.

Dana pinjaman dapat dicairkan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan administrasi selesai. Dalam kondisi tertentu, pencairan bahkan bisa dilakukan pada hari yang sama.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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