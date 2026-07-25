Koleksi Tas Mewah Kini Bisa Jadi Solusi Dana Tanpa Harus Dijual Putus

JawaPos.com - Menjual tas mewah preloved selama ini identik dengan proses yang membutuhkan waktu. Pemilik barang harus menunggu hingga ada pembeli yang sesuai sebelum hasil penjualan dapat diterima.

Kini hadir alternatif yang memungkinkan pemilik tas memperoleh dana lebih cepat, sementara barang tetap dipasarkan melalui skema titip jual.

“Pelanggan bisa mendapatkan dana lebih awal setelah tas selesai diperiksa dan dinilai, sementara proses pemasaran tetap dilakukan oleh deGaiya,” ujar Silvia Lie yang akrab disapa Lady Gaiya.

Melalui layanan terbaru tersebut, pelanggan cukup menitipkan tas branded miliknya untuk dipasarkan. Sebelum diproses, setiap barang akan menjalani pemeriksaan menyeluruh yang meliputi kondisi fisik, autentikasi, hingga penilaian harga.

Setelah seluruh tahapan selesai, pelanggan dapat menerima dana sesuai hasil valuasi dan ketentuan yang berlaku tanpa harus menunggu tas terjual kepada pembeli akhir.

Silvia menjelaskan, layanan ini dihadirkan untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang ingin tetap berpeluang memperoleh harga jual optimal melalui mekanisme konsinyasi, tetapi juga membutuhkan dana dalam waktu singkat.

“Melalui kemitraan dengan deGadai, kami ingin memberikan pilihan yang lebih fleksibel kepada pelanggan. deGaiya membantu proses pemeriksaan, autentikasi, valuasi, dan pemasaran tas, sedangkan deGadai mendukung kebutuhan dana pelanggan dengan menggunakan tas mewah sebagai barang jaminan sesuai hasil penilaian dan ketentuan yang berlaku,” katanya.