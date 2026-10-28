8 Strategi Menghadapi Komentar Negatif yang Menyerang Media Sosial Secara Pribadi!

JawaPos.com-Buzzer di media sosial yang biasanya kehabisan argumen cenderung mengalihkan topik, atau justru menyerang secara personal.
Mereka membuat anda bersikap emosi sehingga justru terjebak dalam perdebatan personal dan melupakan pokok persoalan yang sedang dibahas.
Serangan pribadi juga dapat digunakan untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan komentar yang disampaikan.
Saat menghadapi situasi ini, anda bisa terpancing emosi dan akhirnya melontarkan komentar negatif yang justru memperkeruh suasana.
Jika anda kerap menemukan seseorang yang menyerang secara personal, terutama di kolom komentar, berikut 8 sikap yang bisa anda lakukan menurut informasi dari laman aconsciousrethink yang dikutip pada (28/10).
Mengembalikan pembicaraan ke topik utama
Serangan pribadi biasanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian anda dari topik yang sedang didebatkan. Mereka ingin membuat anda melupakan persoalan utama yang lebih penting.
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