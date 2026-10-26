Logo JawaPos
HomeBuku
Author avatar - Image
Dinarsa Kurniawan
Senin, 26 Oktober 2026 | 19.32 WIB

Bedah Buku di Unpad, Bahas Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Massa

Para pembicara dan peserta mengikuti bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 di FISIP Unpad, Bandung. (Istimewa) - Image

Para pembicara dan peserta mengikuti bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 di FISIP Unpad, Bandung. (Istimewa)

JawaPos.com - Media sosial dapat mengubah keluhan publik menjadi gerakan kolektif melalui penyebaran informasi, pembentukan narasi, dan emosi masyarakat.

Fenomena tersebut dibahas dalam bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 karya Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti di FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Diskusi itu menghadirkan pengamat media sosial Yan Kurniawan dan dosen Ilmu Politik Unpad Dr. Yusa Djuyandi.

Agus Bhakti menjelaskan, perang kognitif berkaitan dengan cara informasi dipilih dan dibingkai hingga memengaruhi pemahaman serta tindakan seseorang.

“Yang diperebutkan bukan hanya informasi yang diterima masyarakat, melainkan juga cara masyarakat memaknai informasi tersebut,” demikian pokok pemikiran Agus dalam diskusi.

Dinamika demonstrasi sepanjang Agustus hingga November 2025 menjadi salah satu konteks pembahasan. Tagar seperti #IndonesiaGelap, #BubarkanDPR, dan #PeringatanDarurat menghubungkan berbagai keresahan masyarakat di ruang digital.

Yan Kurniawan menyoroti cepatnya pembentukan opini di media sosial. Video, gambar, dan narasi yang berulang kali beredar dapat memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa.

“Memahami konteks, sumber, dan cara sebuah narasi dibangun menjadi penting sebelum publik menarik kesimpulan,” urainya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Suara Kritis Menghilang, Tanda Awal Kerapuhan Kekuatan Besar - Image
Sisi Lain

Suara Kritis Menghilang, Tanda Awal Kerapuhan Kekuatan Besar

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 23.46 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore