Bedah Buku di Unpad, Bahas Peran Media Sosial dalam Mobilisasi Massa

JawaPos.com - Media sosial dapat mengubah keluhan publik menjadi gerakan kolektif melalui penyebaran informasi, pembentukan narasi, dan emosi masyarakat.

Fenomena tersebut dibahas dalam bedah buku Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025 karya Brigjen TNI Dr. Agus Bhakti di FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung.

Diskusi itu menghadirkan pengamat media sosial Yan Kurniawan dan dosen Ilmu Politik Unpad Dr. Yusa Djuyandi.

Agus Bhakti menjelaskan, perang kognitif berkaitan dengan cara informasi dipilih dan dibingkai hingga memengaruhi pemahaman serta tindakan seseorang.

“Yang diperebutkan bukan hanya informasi yang diterima masyarakat, melainkan juga cara masyarakat memaknai informasi tersebut,” demikian pokok pemikiran Agus dalam diskusi.

Dinamika demonstrasi sepanjang Agustus hingga November 2025 menjadi salah satu konteks pembahasan. Tagar seperti #IndonesiaGelap, #BubarkanDPR, dan #PeringatanDarurat menghubungkan berbagai keresahan masyarakat di ruang digital.

Yan Kurniawan menyoroti cepatnya pembentukan opini di media sosial. Video, gambar, dan narasi yang berulang kali beredar dapat memengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa.