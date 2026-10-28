3 Cara Mudah Bikin Bulu Mata Lentik Alami Cuma Pakai Bahan Rumahan

Perawatan bulu mata. (Freepik)
JawaPos.com - Tidak sedikit kaum hawa yang rela merogoh kocek dalam-dalam atau menghabiskan waktu lama demi mendapatkan bulu mata lentik dengan menggunakan penjepit bulu mata (eyelash curler) hingga prosedur ekstensi di salon kecantikan.
Memiliki bulu mata yang lentik, tebal, dan indah sering kali dianggap sebagai salah satu kunci utama untuk mempertegas ekspresi wajah.
Namun, tahukah Anda bahwa bulu mata yang lentik alami ternyata bisa didapatkan dengan memanfaatkan bahan rumahan yang aman tanpa alat bantu mekanis.
Berdasarkan panduan dari berbagai sumber perawatan kecantikan, berikut adalah deretan tips praktis dan alami untuk melentikkan bulu mata tanpa harus menggunakan penjepit.
1. Pijat Lembut dengan Minyak Kelapa (Coconut Oil)
Minyak kelapa dikenal kaya akan nutrisi dan asam lemak yang mampu menutrisi folikel rambut, termasuk bulu mata. Selain membantu merangsang pertumbuhan agar bulu mata tampak lebih tebal, minyak kelapa juga dapat memberikan efek kilau alami sekaligus membantu mengarahkannya ke posisi yang lebih lentik.
Cara Penggunaan: Teteskan sedikit minyak kelapa murni (virgin coconut oil) ke ujung jari bersih atau cotton bud. Usapkan secara perlahan pada bulu mata sambil memberikan pijatan lembut selama beberapa detik. Lakukan rutin sebelum tidur agar nutrisinya terserap sempurna semalaman.
2. Memanfaatkan Sendok Teh Hangat
Bagi Anda yang ingin hasil instan layaknya menggunakan penjepit, trik menggunakan sendok teh dapat menjadi alternatif cerdas. Suhu hangat dari air pada sendok berfungsi mirip seperti alat pencatok rambut, membantu melentikkan helaian bulu mata secara alami dan tahan lama.
Cara Penggunaan: Rendam bagian belakang sendok teh ke dalam mangkuk berisi air hangat selama beberapa menit hingga sendok terasa hangat (pastikan tidak terlalu panas agar tidak melukai kelopak mata). Tempelkan bagian lengkung sendok pada kelopak mata, lalu dorong bulu mata ke arah atas menggunakan jari secara perlahan selama 30 detik.
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