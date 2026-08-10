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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.40 WIB

5 Cara Sederhana Menjaga Bulu Mata Tetap Kuat Setelah Eyelash Extension

Ilustasi sepasang bulu mata yang hendak digunakan (Dok. Freepik) - Image

Ilustasi sepasang bulu mata yang hendak digunakan (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Eyelash extension menjadi salah satu pilihan praktis bagi mereka yang ingin mendapatkan tampilan mata lebih tegas dan lentik tanpa harus mengandalkan maskara setiap hari.

Meski menawarkan hasil yang menarik, pemasangan extension tetap perlu diikuti dengan perawatan yang tepat. Pasalnya, penggunaan extension yang tidak dirawat dengan baik dapat membuat bulu mata alami menjadi lebih rapuh dan berisiko mengalami kerontokan.

Karena itu, menjaga kesehatan bulu mata alami penting dilakukan selama maupun setelah menggunakan eyelash extension.

Dilansir dari laman Hello Sehat dan Halodoc, berikut lima langkah yang dapat dilakukan untuk membantu menjaga bulu mata tetap sehat dan meminimalkan risiko kerontokan.

1. Pertimbangkan penggunaan serum bulu mata

Salah satu pilihan perawatan yang dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan bulu mata adalah serum khusus.

Bahan tertentu seperti bimatoprost 0,03 persen diketahui dapat membantu pertumbuhan bulu mata. Namun, produk dengan kandungan tersebut termasuk obat yang penggunaannya memerlukan resep dokter.

Karena itu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menggunakan produk berbahan bimatoprost, terutama jika memiliki kondisi tertentu pada mata.

2. Pastikan kebutuhan nutrisi tercukupi

Pertumbuhan rambut, termasuk bulu mata, juga dipengaruhi oleh asupan nutrisi. Protein menjadi salah satu zat penting karena tubuh menggunakannya dalam pembentukan keratin, yaitu protein utama penyusun rambut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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