Jangan Sampai Rusak, Begini Cara Merawat Bulu Mata Usai Eyelash Extension

ilustrasi bulu mata panjang./Freepik
JawaPos.com -- Eyelash extension menjadi salah satu pilihan populer untuk membuat tampilan mata terlihat lebih lentik dan menarik tanpa harus menggunakan maskara setiap hari. Meski memberikan efek cantik secara instan, penggunaan eyelash extension juga perlu diimbangi dengan perawatan yang tepat agar tidak berdampak pada kondisi bulu mata alami.
Perawatan yang kurang baik setelah pemasangan dapat membuat bulu mata menjadi lebih rapuh, mudah patah, bahkan mengalami kerontokan. Karena itu, penting untuk menerapkan kebiasaan yang tepat agar bulu mata tetap kuat dan sehat.
Mengutip laman Hello Sehat dan Halodoc, berikut lima cara yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah bulu mata rontok akibat penggunaan eyelash extension.
1. Gunakan Serum Bulu Mata
Cara pertama untuk mengatasi kerontokan bulu mati karena eyelash extension yaitu dengan menggunakan serum bulu mata.
Serum yang bisa menumbuhkan bulu mata adalah serum bimatoprost 0,03 persen. Serum ini hanya didapat dengan resep dokter untuk itu, kamu harus konsultasi terlebih dahulu ke dokter sebelum menggunakan serum tersebut.
2. Penuhi Asupan Gizi
Ada beberapa zat gizi yang diperlukan agar bulu mata tumbuh yaitu protein dan zat besi. Protein diperlukan untuk membentuk keratin pada bulu mata.
Keratin merupakan bahan utama setiap helai rambut manusia, tak terkecuali bulu mata. Sementara itu, kekurangan zat besi bisa membuat bulu mata rapuh dan menipis.
3. Jangan Menggosok Area Mata
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