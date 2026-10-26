Jangan Lepaskan, Ini 7 Ciri-Ciri Kamu Punya Hubungan yang Green Flag

JawaPos.com - Green flag dalam hubungan merupakan perilaku positif yang menunjukkan kedewasaan dan komitmen pasangan. Hal ini dapat terlihat dari cara pasangan berkomunikasi, menghargai batasan pribadi, dan membangun kepercayaan satu sama lain.

Hubungan yang green flag dapat membuat seseorang merasa lebih nyaman dan bahagia. Bahkan menurut sejumlah riset, orang yang memiliki hubungan sehat cenderung terhindar dari masalah kesehatan mental dan fisik.

Meski begitu, ciri hubungan green flag bisa berbeda setiap orang. Hal ini karena setiap orang memiliki kebutuhan dan harapan yang berbeda dalam menjalin hubungan. Namun, ada beberapa ciri dasar yang dapat menjadi tanda bahwa hubungan berjalan dengan sehat. Mengutip dari Verrywell Mind dan Heathline, Senin (26/10), berikut beberapa tandanya.

1. Komunikasi Terbuka dan Jujur

Salah satu ciri green flag dalam hubungan adalah komunikasi yang terbuka. Pasangan tidak hanya membicarakan hal-hal menyenangkan, tetapi juga bersedia menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan kekhawatiran dengan jujur.

Komunikasi yang sehat juga memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berbicara tanpa takut direndahkan atau langsung disalahkan. Dengan begitu, kesalahpahaman dapat dibicarakan bersama, bukan dibiarkan menjadi masalah berkepanjangan.

2. Percaya Satu Sama Lain

Kepercayaan menjadi salah satu ciri penting dalam hubungan yang sehat. Hal ini terlihat dari sikap pasangan yang jujur, dapat diandalkan, dan menepati janji. Dengan adanya kepercayaan, kamu juga bisa merasa nyaman untuk berbagi cerita, mengungkapkan perasaan, hingga membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi kepada pasangan.

Selain itu, kepercayaan membuat kedua pihak merasa aman, baik secara fisik maupun emosional. Pasangan tidak hanya saling menjaga kejujuran, tetapi juga menghormati keputusan dan pilihan masing-masing tanpa berusaha mengendalikan satu sama lain.