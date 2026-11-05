Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Penulis: Risma Azzah Fatin
Kamis, 5 November 2026 | 22.46 WIB

7 Sikap yang Perlu Dihindari saat Menjalin Hubungan dengan Introvert

Ilustrasi sepasang kekasih dengan kepribadian introvert (Introvert Dear) - Image

Ilustrasi sepasang kekasih dengan kepribadian introvert (Introvert Dear)

JawaPos.com – Menjalin hubungan dengan pasangan introver membutuhkan pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan mereka.

Berbeda dengan ekstrover, individu introver umumnya membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi, lebih menyukai interaksi dalam kelompok kecil, serta cenderung mengekspresikan perasaan dengan cara yang lebih tenang.

Oleh karena itu, ada 7 sikap yang sebaiknya dihindari agar hubungan tetap harmonis dan kedua pihak dapat saling menghargai, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.

1.     Jangan Memaksa Pasangan Bersosialisasi di Luar Zona Nyaman

Pasangan introver membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sosial yang menguras energi. Memaksanya menghadiri berbagai acara atau berkumpul dalam waktu berdekatan justru dapat membuat mereka merasa lelah dan tertekan.

2.     Jangan Membuat Pasangan Merasa Bersalah karena Membutuhkan Waktu Sendiri

Keinginan pasangan introver untuk menyendiri bukan berarti mereka tidak menikmati kebersamaan atau kehilangan ketertarikan terhadap hubungan. Sebaiknya, hargai kebutuhan tersebut dengan memberikan ruang pribadi agar mereka dapat beristirahat dan mengelola pikiran serta emosinya.

3.     Jangan Mengganggu ketika Pasangan Sedang Berkonsentrasi

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Cara Introvert Menjaga Hubungan Asmara Agar Tetap Langgeng dan Jauh dari Konflik - Image
Kepribadian

5 Cara Introvert Menjaga Hubungan Asmara Agar Tetap Langgeng dan Jauh dari Konflik

Kamis, 5 November 2026 | 22.43 WIB

Sulit Mengungkapkan Perasaan? Ini Cara Introvert Memberi Tanda Sedang Jatuh Cinta - Image
Lifestyle

Sulit Mengungkapkan Perasaan? Ini Cara Introvert Memberi Tanda Sedang Jatuh Cinta

Kamis, 5 November 2026 | 20.37 WIB

7 Rekomendasi Karir Remote yang Cocok bagi Introvert untuk Menjaga Produktivitas - Image
Kepribadian

7 Rekomendasi Karir Remote yang Cocok bagi Introvert untuk Menjaga Produktivitas

Kamis, 5 November 2026 | 19.54 WIB

Terpopuler

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH - Image
1

Profil Yudi Cahyadi, Atlet MMA yang Tantang Duel Herri Pras Usai Singgung UAS dan UAH

2

Profil Herri Pras yang Kritik UAS dan UAH, Pendiri PSGI yang Ditantang Duel Atlet MMA

3

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

4

Herri Pras Beberkan Kronologi Digerebek Petarung MMA: Ditendang dan Didengkul Ulu Hati

5

Marco Bezzecchi Tuai Kritik Usai Kesalahan di Sepang Memperburuk Peluang Juara Dunia

6

Kembali Lakukan Mutasi, Kapolri Suyudi Ganti 264 Pati dan Pamen Polri

7

Prediksi Susunan Pemain Atletico Madrid vs Bayern Munchen: Alex Baena Ingin Tim Tamu Kesulitan

8

Prediksi Galatasaray vs Stuttgart: Tuan Rumah Punya Modal Bagus,tetapi Tim Tamu Siap Beri Perlawanan

9

Prediksi Skor Jeonbuk Motors vs Johor Darul Takzim FC, Duel Ketat di AFC Champions League Elite

10

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore