7 Sikap yang Perlu Dihindari saat Menjalin Hubungan dengan Introvert

Ilustrasi sepasang kekasih dengan kepribadian introvert (Introvert Dear)
JawaPos.com – Menjalin hubungan dengan pasangan introver membutuhkan pemahaman terhadap karakter dan kebutuhan mereka.
Berbeda dengan ekstrover, individu introver umumnya membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energi, lebih menyukai interaksi dalam kelompok kecil, serta cenderung mengekspresikan perasaan dengan cara yang lebih tenang.
Oleh karena itu, ada 7 sikap yang sebaiknya dihindari agar hubungan tetap harmonis dan kedua pihak dapat saling menghargai, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.
1. Jangan Memaksa Pasangan Bersosialisasi di Luar Zona Nyaman
Pasangan introver membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas sosial yang menguras energi. Memaksanya menghadiri berbagai acara atau berkumpul dalam waktu berdekatan justru dapat membuat mereka merasa lelah dan tertekan.
2. Jangan Membuat Pasangan Merasa Bersalah karena Membutuhkan Waktu Sendiri
Keinginan pasangan introver untuk menyendiri bukan berarti mereka tidak menikmati kebersamaan atau kehilangan ketertarikan terhadap hubungan. Sebaiknya, hargai kebutuhan tersebut dengan memberikan ruang pribadi agar mereka dapat beristirahat dan mengelola pikiran serta emosinya.
3. Jangan Mengganggu ketika Pasangan Sedang Berkonsentrasi
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Jawa Pos
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