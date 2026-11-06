Jika Kamu Ingin Mulai Melihat Nilai Diri Sendiri dalam Suatu Hubungan, Lakukan 6 Cara Ini

seseorang yang menilai diri sendiri / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Pernahkah kamu merasa harus berusaha lebih keras agar seseorang tetap mencintaimu? Kamu selalu berusaha memahami perasaannya, mengalah ketika terjadi perbedaan pendapat, memaafkan kesalahan yang sama berulang kali, bahkan mengabaikan kebutuhan diri sendiri hanya demi menjaga hubungan tetap berjalan. Namun, semakin banyak yang kamu berikan, justru semakin sering kamu merasa tidak dihargai.

Tanpa disadari, kamu mungkin mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya apakah dirimu cukup baik, apakah kamu terlalu banyak menuntut, atau apakah ada sesuatu yang kurang dari dirimu sehingga pasangan tidak memperlakukanmu sebagaimana mestinya.



Perasaan seperti ini bisa muncul dalam berbagai jenis hubungan, baik hubungan romantis yang sudah berlangsung lama maupun hubungan yang baru dimulai. Terkadang, seseorang begitu takut kehilangan orang yang dicintainya sampai lupa bahwa dirinya sendiri juga pantas mendapatkan cinta, perhatian, dan penghargaan.



Dalam psikologi, kondisi ini dapat berkaitan dengan harga diri (self-esteem), ketergantungan emosional (emotional dependency), serta kecenderungan mencari validasi dari orang lain. Ketika seseorang terlalu menggantungkan penilaian terhadap dirinya pada perlakuan pasangan, ia bisa kehilangan kemampuan untuk melihat kualitas dan kelebihannya sendiri.



Padahal, nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa sering seseorang menghubungimu, seberapa besar perhatian yang diberikan pasangan, atau seberapa keras kamu harus berjuang agar hubungan tetap bertahan.



Hubungan yang sehat seharusnya menjadi tempat bagi dua orang untuk tumbuh bersama, bukan tempat seseorang terus-menerus membuktikan bahwa dirinya layak dicintai.



Lantas, bagaimana caranya mulai melihat nilai diri sendiri dalam suatu hubungan?



Dilansir dari Psychology Today pada Jumat (6/11), terdapat enam cara yang bisa kamu terapkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi.



1. Berhenti Mengukur Nilai Dirimu dari Perlakuan Pasangan

Salah satu kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika menjalin hubungan adalah menjadikan perlakuan pasangan sebagai ukuran utama harga dirinya.



Ketika pasangan memberikan perhatian, kamu merasa berharga. Namun, ketika pasangan mulai bersikap dingin, jarang menghubungi, atau terlihat tidak peduli, kamu langsung merasa tidak cukup baik.



Kamu mungkin mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu. Kamu mencoba mengubah penampilan, sikap, kebiasaan, bahkan kepribadian hanya agar pasangan kembali memberikan perhatian seperti sebelumnya.



Dalam psikologi, pola ini dapat berkaitan dengan contingent self-worth, yaitu kondisi ketika harga diri seseorang sangat bergantung pada faktor eksternal, termasuk penerimaan dan penilaian orang lain.



Masalahnya, jika kamu terus-menerus mengukur nilai diri berdasarkan perilaku pasangan, emosimu akan mudah berubah mengikuti perlakuannya.



Ketika dia bahagia, kamu ikut bahagia. Ketika dia menjauh, kamu merasa kehilangan arah. Akibatnya, kamu tidak lagi memiliki penilaian yang stabil terhadap dirimu sendiri.



Mulailah memahami bahwa sikap seseorang terhadapmu tidak selalu mencerminkan siapa dirimu sebenarnya.



Jika pasangan tidak menghargai pendapatmu, bukan berarti pendapatmu tidak penting. Jika seseorang tidak mampu memberikan perhatian yang kamu butuhkan, bukan berarti kamu tidak pantas mendapatkan perhatian.



Kamu tetap memiliki nilai, bahkan ketika seseorang gagal melihatnya.



Apa yang bisa kamu lakukan?

- Berhenti menyalahkan diri sendiri setiap kali pasangan berubah sikap.

- Jangan menjadikan pesan, telepon, atau perhatian pasangan sebagai penentu suasana hatimu sepanjang hari.

- Ingat kembali kualitas positif yang kamu miliki di luar hubungan.

- Biasakan memberikan penghargaan kepada diri sendiri tanpa menunggu pengakuan orang lain.

Semakin kamu mampu memisahkan nilai dirimu dari perlakuan pasangan, semakin kuat pula fondasi harga dirimu.

2. Belajar Menetapkan Batasan Tanpa Merasa Bersalah

Mencintai seseorang bukan berarti kamu harus selalu menyetujui semua keinginannya.



Sayangnya, banyak orang menganggap bahwa mempertahankan hubungan berarti harus selalu mengalah. Mereka takut mengatakan tidak karena khawatir pasangan akan marah, kecewa, atau bahkan meninggalkan mereka.



Akhirnya, mereka terus menerima perlakuan yang sebenarnya membuat tidak nyaman.



Misalnya, kamu selalu mengorbankan waktu istirahat demi memenuhi permintaan pasangan. Kamu membiarkan pasangan berbicara kasar karena tidak ingin memperbesar masalah. Bahkan, kamu menunda impian pribadi karena merasa harus selalu tersedia untuknya.



Jika kebiasaan ini berlangsung terus-menerus, kamu bisa kehilangan ruang untuk menjadi dirimu sendiri.



Dalam psikologi, menetapkan batasan pribadi (personal boundaries) merupakan bagian penting dari hubungan interpersonal yang sehat. Batasan membantu seseorang memahami apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima dalam interaksi dengan orang lain.



Batasan bukan bentuk egoisme. Justru, batasan merupakan cara untuk menjaga kesehatan emosional sekaligus membangun hubungan yang saling menghormati.



Kamu berhak mengatakan tidak ketika sesuatu bertentangan dengan kebutuhan atau prinsipmu.



Kamu juga berhak meminta waktu sendiri tanpa harus merasa sedang mengabaikan pasangan.



Contohnya, kamu bisa mengatakan:

- "Aku ingin membicarakan masalah ini, tetapi aku tidak nyaman jika kita saling membentak."

- "Aku sayang kamu, tetapi aku juga membutuhkan waktu untuk diriku sendiri."

- "Aku tidak bisa selalu memenuhi semua permintaanmu karena aku juga punya tanggung jawab lain."

Jangan takut jika pasangan membutuhkan waktu untuk memahami batasan yang kamu tetapkan. Dalam hubungan yang sehat, kedua pihak seharusnya bersedia belajar menghormati kebutuhan masing-masing.



Ingat, seseorang yang benar-benar menghargaimu tidak harus selalu menyukai setiap keputusanmu, tetapi ia perlu menghormati hakmu untuk membuat keputusan tersebut.

3. Jangan Kehilangan Identitas Hanya karena Sedang Jatuh Cinta

Ketika seseorang sedang jatuh cinta, wajar jika ia ingin menghabiskan banyak waktu bersama pasangannya.



Kamu mungkin mulai mengikuti kebiasaan pasangan, menyukai hal-hal yang disukainya, atau menyesuaikan jadwal agar bisa lebih sering bertemu.



Hal tersebut sebenarnya tidak selalu menjadi masalah. Menyesuaikan diri merupakan bagian alami dari proses membangun hubungan.



Namun, persoalan muncul ketika kamu mulai meninggalkan kehidupan pribadi demi menjadikan pasangan sebagai pusat dari segalanya.



Kamu berhenti melakukan hobi yang dahulu membuatmu bahagia. Kamu semakin jarang bertemu teman-teman. Kamu tidak lagi memiliki tujuan pribadi karena seluruh perhatian hanya tertuju pada hubungan.



Lama-kelamaan, kamu mungkin merasa tidak tahu lagi siapa dirimu ketika sedang tidak bersama pasangan.



Dalam psikologi, hal ini berkaitan dengan konsep self-concept atau konsep diri, yaitu cara seseorang memahami identitas, karakteristik, nilai, dan gambaran mengenai dirinya sendiri.



Memiliki identitas yang kuat sangat penting dalam hubungan karena kamu tetap perlu mengenali dirimu sebagai individu, bukan hanya sebagai pasangan seseorang.



Hubungan yang sehat tidak mengharuskan dua orang kehilangan jati dirinya. Sebaliknya, hubungan yang baik memberikan ruang bagi masing-masing individu untuk berkembang.



Karena itu, cobalah kembali membangun kehidupan pribadi.



Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai. Temui teman-teman yang membuatmu merasa nyaman. Kembangkan kemampuan baru. Kejar tujuan yang selama ini tertunda.



Jangan merasa bahwa kamu sedang mengurangi rasa cinta kepada pasangan hanya karena ingin memiliki kehidupan sendiri.



Justru, ketika kamu memiliki kehidupan yang seimbang, kamu tidak akan terlalu menggantungkan kebahagiaan pada satu orang.



Kamu akan memahami bahwa pasangan memang bagian penting dalam hidupmu, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan.

4. Berhenti Terus-Menerus Mengejar Validasi dan Pengakuan

Pernahkah kamu merasa harus terus-menerus mendapatkan kepastian bahwa pasangan masih mencintaimu?



Kamu mungkin sering bertanya apakah dia masih sayang, apakah dia masih tertarik kepadamu, atau apakah kamu masih menjadi orang yang penting dalam hidupnya.



Pada awalnya, mencari kepastian dalam hubungan merupakan hal yang wajar. Setiap orang membutuhkan rasa aman dan penghargaan dari orang yang dicintainya.



Namun, jika kamu selalu membutuhkan pengakuan untuk merasa berharga, ada kemungkinan kamu mulai terlalu bergantung pada validasi eksternal.



Dalam psikologi, kebutuhan akan validasi berkaitan dengan cara seseorang membangun penilaian terhadap dirinya melalui respons orang lain.



Ketika kebutuhan ini terlalu dominan, kamu bisa terus mencari pembuktian bahwa dirimu cukup baik.



Kamu merasa harus terlihat menarik agar pasangan tidak berpaling. Kamu merasa harus selalu menyenangkan agar tidak ditinggalkan. Kamu bahkan meminta maaf untuk sesuatu yang sebenarnya bukan kesalahanmu.



Tanpa disadari, kamu sedang menempatkan penilaian orang lain di atas penilaian terhadap dirimu sendiri.



Untuk mengubah pola tersebut, mulailah membangun penghargaan dari dalam diri.



Cobalah bertanya kepada dirimu sendiri:

- Apakah aku benar-benar menyukai diriku sendiri, terlepas dari pendapat pasangan?

- Apakah aku menghargai usaha dan pencapaianku sendiri?

- Apakah aku merasa cukup baik meskipun hari ini tidak mendapatkan perhatian?

- Apakah aku melakukan sesuatu karena memang menginginkannya atau hanya agar pasangan menyukaiku?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat membantumu mengenali alasan di balik perilakumu.



Kamu juga bisa membiasakan diri menuliskan tiga hal positif tentang dirimu setiap hari. Tidak harus berupa pencapaian besar. Hal sederhana seperti mampu mengendalikan emosi, menyelesaikan pekerjaan, atau berani menyampaikan pendapat juga layak dihargai.



Ingat, kamu tidak perlu mendapatkan pujian setiap saat untuk membuktikan bahwa dirimu memiliki kualitas.



Belajarlah menjadi orang pertama yang mampu mengakui nilai dirimu sendiri.

5. Berani Mengungkapkan Kebutuhan dan Perasaan Secara Jujur

Banyak orang memilih diam ketika merasa kecewa dalam hubungan.



Mereka berharap pasangan bisa memahami perasaannya tanpa perlu dijelaskan. Ketika perhatian berkurang, mereka memilih memendam. Ketika merasa tersinggung, mereka berpura-pura baik-baik saja.



Alasannya bermacam-macam. Ada yang takut dianggap terlalu sensitif, terlalu menuntut, atau terlalu banyak mengeluh. Ada pula yang khawatir kejujuran justru akan memicu pertengkaran.



Padahal, memendam perasaan secara terus-menerus tidak selalu membuat hubungan menjadi lebih baik.



Sebaliknya, kebiasaan tersebut dapat menimbulkan kekecewaan, tekanan emosional, dan rasa tidak dihargai.



Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mengungkapkan kebutuhan secara asertif merupakan keterampilan penting untuk membangun hubungan yang sehat.



Komunikasi asertif berarti menyampaikan pikiran, kebutuhan, dan perasaan dengan jelas serta menghormati diri sendiri maupun orang lain.



Berbeda dengan sikap agresif yang cenderung menyerang, komunikasi asertif tidak bertujuan menyalahkan pasangan. Tujuannya adalah membantu kedua pihak memahami apa yang sedang dirasakan.



Misalnya, daripada mengatakan:



"Kamu memang tidak pernah peduli sama aku!"



Kamu bisa mengubahnya menjadi:



"Aku merasa kurang diperhatikan akhir-akhir ini. Aku ingin kita menyediakan lebih banyak waktu untuk berbicara dan menghabiskan waktu bersama."



Perhatikan perbedaannya.



Kalimat pertama cenderung memicu sikap defensif karena berisi tuduhan. Sementara kalimat kedua menjelaskan perasaan dan kebutuhan tanpa menyerang karakter pasangan.



Kamu juga perlu memahami bahwa kebutuhanmu tidak otomatis menjadi sesuatu yang berlebihan hanya karena pasangan belum tentu bisa memenuhinya.



Dalam hubungan yang sehat, kedua orang perlu memiliki kesempatan untuk berbicara, didengarkan, dan mencari jalan tengah.



Jangan terus-menerus mengecilkan perasaan sendiri hanya agar hubungan terlihat baik-baik saja.



Sebab, hubungan yang terlihat tenang dari luar belum tentu benar-benar sehat jika salah satu pihak harus terus memendam luka.

6. Pahami Bahwa Kamu Tidak Harus Mempertahankan Hubungan dengan Mengorbankan Harga Diri

Ini mungkin menjadi bagian paling sulit untuk diterapkan, terutama jika kamu sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan perasaan bersama seseorang.



Kamu mungkin berpikir bahwa hubungan yang sudah berjalan bertahun-tahun harus dipertahankan apa pun keadaannya.



Kamu takut memulai kembali dari awal. Kamu khawatir kehilangan seseorang yang sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Kamu juga mungkin masih berharap bahwa suatu saat pasangan akan berubah dan memperlakukanmu dengan lebih baik.



Harapan tersebut manusiawi.



Namun, ada satu hal penting yang perlu kamu pahami: mempertahankan hubungan tidak boleh berarti mengorbankan martabat dan kesehatan emosionalmu secara terus-menerus.



Dalam psikologi, keputusan seseorang untuk bertahan dalam hubungan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keterikatan emosional, investasi waktu dan tenaga, kepuasan hubungan, serta alternatif yang dianggap tersedia.



Salah satu teori yang membahas hal ini adalah Investment Model of Commitment dari Caryl Rusbult.



Teori tersebut menjelaskan bahwa komitmen seseorang dalam hubungan dapat dipengaruhi oleh kepuasan, besarnya investasi yang sudah diberikan, dan persepsi terhadap alternatif di luar hubungan.



Itulah sebabnya seseorang terkadang tetap bertahan meskipun merasa tidak bahagia. Ia merasa sudah terlalu banyak berkorban untuk pergi.



Namun, waktu yang telah kamu investasikan bukan alasan untuk terus menerima perlakuan yang menyakitkan.



Cobalah mengevaluasi hubunganmu dengan jujur.



Apakah kamu merasa aman ketika menyampaikan pendapat? Apakah pasangan bersedia memperbaiki kesalahan? Apakah usaha mempertahankan hubungan dilakukan oleh kedua pihak? Apakah kamu masih bisa berkembang sebagai individu?



Jangan hanya melihat kenangan indah atau janji perubahan. Perhatikan juga pola perilaku yang terjadi secara konsisten.



Jika kamu sudah berulang kali mengomunikasikan kebutuhan, menetapkan batasan, dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak ada perubahan yang berarti, kamu berhak mempertimbangkan kembali apakah hubungan tersebut masih baik untuk dipertahankan.



Mengakhiri hubungan yang tidak sehat bukan berarti kamu gagal dalam mencintai seseorang.



Terkadang, keputusan untuk pergi justru menjadi bentuk penghargaan terbesar terhadap diri sendiri.



Kamu tidak harus membenci seseorang untuk menyadari bahwa hubungan dengannya mungkin bukan tempat yang tepat untukmu.



Mengapa Melihat Nilai Diri Sendiri Sangat Penting dalam Suatu Hubungan?

Memiliki harga diri yang sehat bukan berarti merasa lebih baik daripada pasangan atau menganggap diri sendiri selalu benar.



Sebaliknya, harga diri yang sehat membantu seseorang memahami bahwa dirinya memiliki kebutuhan, perasaan, hak, dan batasan yang pantas dihormati.



Ketika kamu mulai menghargai diri sendiri, ada beberapa perubahan positif yang dapat terjadi dalam kehidupan hubunganmu.



Pertama, kamu menjadi lebih mandiri secara emosional.



Kamu tidak lagi menjadikan perhatian pasangan sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan. Kamu mampu menikmati waktu sendiri tanpa selalu merasa kesepian atau takut kehilangan.



Kedua, kamu lebih berani menyampaikan pendapat.



Kamu tidak lagi merasa harus menyetujui semuanya hanya demi menghindari konflik. Kamu memahami bahwa perbedaan pendapat merupakan bagian normal dari hubungan.



Ketiga, kamu lebih mudah mengenali hubungan yang tidak sehat.



Kamu mulai menyadari bahwa cinta tidak seharusnya membuatmu terus-menerus merasa rendah diri, takut, atau tidak berharga.



Keempat, kamu mampu membangun hubungan yang lebih seimbang.



Kamu tidak lagi merasa harus menjadi satu-satunya orang yang berjuang. Kamu memahami bahwa hubungan membutuhkan usaha, tanggung jawab, dan penghargaan dari kedua pihak.



Kelima, kamu lebih mampu mencintai tanpa kehilangan diri sendiri.



Kamu bisa memberikan perhatian, kasih sayang, dan komitmen tanpa harus mengabaikan kebutuhan pribadi.



Pada akhirnya, menghargai diri sendiri bukan tentang berhenti membutuhkan orang lain. Manusia tetap membutuhkan kedekatan, kasih sayang, dan dukungan emosional.



Namun, kamu perlu belajar bahwa kebutuhan untuk dicintai tidak boleh membuatmu mengabaikan kebutuhan untuk menghormati diri sendiri.

Penutup: Kamu Tidak Perlu Membuktikan Bahwa Dirimu Layak Dicintai

Memulai kebiasaan menghargai diri sendiri memang tidak selalu mudah, terutama jika selama ini kamu terbiasa mengutamakan kebahagiaan orang lain.



Mungkin akan ada perasaan bersalah ketika pertama kali mengatakan tidak. Mungkin kamu merasa takut ketika mulai menetapkan batasan. Bahkan, mungkin ada orang yang tidak menyukai perubahan sikapmu karena selama ini mereka terbiasa mendapatkan segala sesuatu darimu.



Namun, jangan langsung menganggap perubahan tersebut sebagai sesuatu yang buruk.



Kamu sedang belajar membangun hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri.



Ingatlah bahwa kamu tidak harus selalu mengalah agar dicintai. Kamu tidak harus terus-menerus tersedia agar dianggap penting. Kamu juga tidak perlu mengubah seluruh kepribadian hanya demi membuat seseorang bertahan.



Cinta yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua orang untuk menjadi diri sendiri, berkembang, dan saling menghargai.



Mulailah dari hal-hal sederhana: hargai perasaanmu, jaga batasanmu, rawat kehidupan pribadimu, dan berhenti mengukur nilai dirimu dari perlakuan orang lain.



Sebab, sebelum berharap seseorang memperlakukanmu dengan penuh penghargaan, kamu juga perlu belajar memperlakukan dirimu sendiri dengan cara yang sama.



