Akhirnya Buka Suara, Blue Pongtiwat Ungkap Hubungannya dengan Lisa BLACKPINK

Lisa dan Blue Pongtiwat (zapzee.net)

JawaPos.com - Blue Pongtiwat angkat bicara mengenai rumor hubungan asmara yang mengaitkan dirinya dengan Lisa BLACKPINK.

Dalam wawancara di acara The Remarried Empress Experience Pop-Up di Siam Center, ia menegaskan bahwa kedekatan mereka hanya sebatas pertemanan.

Menurut laporan Zapzee, Blue juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini masih berstatus single.

Blue menjelaskan bahwa dirinya dan Lisa memiliki banyak teman serta senior di industri hiburan yang sama. Lingkaran pertemanan mereka juga saling terhubung di beberapa negara, termasuk Thailand, Jepang, Hong Kong, dan London.

Kondisi itulah yang membuat keduanya sering menghabiskan waktu bersama, sehingga memunculkan berbagai spekulasi di kalangan penggemar.

Rumor asmara tersebut sebelumnya semakin ramai setelah foto dan momen kebersamaan mereka beredar di media sosial.

Sejumlah penggemar mengaitkan pertemuan keduanya di berbagai tempat sebagai tanda adanya hubungan spesial.

Namun, Blue membantah anggapan tersebut dan menegaskan tidak ada hubungan romantis antara dirinya dengan pelantun lagu “Rockstar” itu.

Blue juga mengaku tidak merasa tertekan dengan perhatian publik terhadap kehidupan pribadinya. Ketika ditanya mengenai kondisi hatinya, aktor tersebut menjawab dengan candaan bahwa hatinya sedang berwarna biru, sesuai dengan nama dan identitas penggemarnya.

Ia memilih menjalani aktivitas seperti biasa tanpa membiarkan rumor mengganggu kehidupannya.

Di tengah ramainya pembicaraan mengenai hubungan pribadinya, Blue tetap berfokus pada karier di dunia hiburan.

Aktor yang dikenal melalui serial Netflix “Ready, Set, Love” tersebut juga aktif mengembangkan aktivitas musiknya.