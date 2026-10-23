Berat Badan Lebih Terjaga, Ini 5 Pilihan Olahraga yang Mudah Dilakukan Setiap Hari

JawaPos.com – Menjaga berat badan agar tetap ideal dapat dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat, salah satunya melalui aktivitas fisik secara rutin. Olahraga membantu tubuh menggunakan energi, membakar kalori, serta menjaga kebugaran otot dan jantung.

Selain mendukung pengelolaan berat badan, olahraga teratur juga bermanfaat untuk meningkatkan suasana hati, menjaga stamina, dan membuat tubuh terasa lebih segar. Hasilnya akan lebih optimal jika aktivitas fisik dibarengi dengan pola makan bergizi seimbang, tidur yang cukup, dan kebiasaan hidup sehat.

Tidak harus selalu pergi ke pusat kebugaran, beberapa jenis olahraga sederhana dapat dilakukan di rumah maupun di luar ruangan. Kuncinya adalah memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan tubuh dan melakukannya secara konsisten.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima jenis olahraga yang bisa menjadi pilihan untuk membantu proses penurunan berat badan sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Berikut ulasannya.

1. Peregangan Peregangan merupakan aktivitas sederhana yang bermanfaat untuk menjaga kelenturan tubuh dan membantu otot bergerak dengan lebih nyaman. Gerakan ini juga cocok dilakukan sebelum memulai olahraga maupun setelah menyelesaikan latihan.

Kamu bisa mencoba berbagai gerakan peregangan ringan, seperti cat-cow stretch atau variasi gerakan yoga yang sesuai dengan kemampuan. Lakukan secara perlahan dan hindari memaksakan tubuh hingga terasa sakit.

Meski tidak membakar kalori sebanyak olahraga intensitas tinggi, peregangan dapat menjadi bagian penting dari rutinitas aktivitas fisik yang sehat.

2. Yoga Yoga bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin berolahraga dengan gerakan terkontrol sekaligus melatih pernapasan dan keseimbangan tubuh. Beberapa pose yoga juga membantu memperkuat otot serta meningkatkan fleksibilitas.

Latihan ini dapat dilakukan pada pagi hari atau waktu lain yang nyaman. Pemula sebaiknya memulai dengan gerakan dasar dan meningkatkan tingkat kesulitan secara bertahap.