5 Kebiasaan Ini Membantu Introvert Mengurangi Overthinking dan Menemukan Ketenangan Batin

JawaPos.com – Sebagian introvert dikenal memiliki kecenderungan untuk memikirkan berbagai hal secara mendalam, mulai dari perkataan yang disampaikan hingga situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Aktivitas mental tersebut dapat membantu mereka mempertimbangkan informasi secara saksama, tetapi jika berlangsung berlebihan, kebiasaan ini juga dapat memicu overthinking atau berpikir secara berlebihan yang membuat pikiran sulit beristirahat.

Berikut 5 hal yang harus dilakukan seorang introvert guna mengatasi saat sedang berpikiran secara berlebihan, seperti dilansir dari laman Introvert Dear.

1. Mencari Kenyamanan

Mencari sekaligus melakukan hal yang disuka merupakan hal yang paling penting untuk dilakukan oleh kaum introvert saat sedang berpikiran overthinking.

Baik itu melalui mendengarkan musik, membaca buku atau menonton film bagus dengan meringkuk di tempat tidur.

Kenyamanan adalah hal nomor satu yang kita cari saat kita tidak bisa mendapatkan kembali fokus. Apa pun yang dapat membantu Anda menenangkan diri.