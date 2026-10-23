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Risma Azzah Fatin
Jumat, 23 Oktober 2026 | 14.49 WIB

5 Hal yang Membuat Introvert Mudah Kewalahan Saat Beraktivitas

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian introvert (Magnific) - Image

Ilustrasi perempuan dengan kepribadian introvert (Magnific)

JawaPos.com – Sebagian introvert cenderung merasa cemas atau tidak nyaman ketika menerima undangan ke pesta maupun menghadapi situasi yang mengharuskan mereka berbincang dengan banyak orang.

Kondisi tersebut bukan berarti introver membenci orang lain atau tidak menyukai interaksi sosial, melainkan berkaitan dengan cara mereka merespons lingkungan dan mengelola energi selama beraktivitas.

Tanpa disadari, sejumlah aktivitas sehari-hari, seperti berada di tengah keramaian atau terlibat dalam percakapan panjang, dapat menimbulkan tekanan tersendiri bagi introver sehingga mereka membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi.

Berikut 5 hal yang dapat membuat introvert sejati menjadi sangat kewalahan, seperti dilansir dari laman News Reports.

1.     Pertemuan Acara

Bagi kebanyakan orang pertemuan dalam acara merupakan kesempatan menarik untuk bertemu orang baru dan membangun koneksi. Namun, bagi kaum introvert, pertemuan-pertemuan itu merupakan ladang ranjau yang dapat menimbulkan kecemasan.

Membayangkan harus masuk ke ruangan penuh orang asing dan memulai percakapan saja sudah bisa membuat kita berkeringat dingin.

Bukan berarti orang-orang seperti ini antisosial atau pemalu, hanya saja prospek terlibat dalam perbincangan ringan dengan sekelompok orang yang baru kami kenal sedikit bisa sangat membebani.

Editor: Novia Tri Astuti
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