Treatment Estetika dan Anti-aging Modern, Otot Wajah Jadi Bagian Penting dari Perawatan 

Bukan cuma permukaan kulit, otot menjadi salah satu hal penting yang perlu dirawat dalam pengencangan pada area wajah. (IST)
JawaPos.com – Bukan cuma permukaan kulit, otot menjadi salah satu hal penting yang perlu dirawat dalam pengencangan pada area wajah.
Pada umumnya, ketika wajah menunjukkan tanda penuaan maka yang biasa jadi fokus perawatan adalah penambahan kolagen, kerutan hingga elastisitas, yang berfokus pada kulit. Padahal, kulit hanya salah satu penunjang dari bagian wajah.
Dengan kata lain, perawatan harusnya tak berhenti hanya pada masalah kulit. Tapi struktur di bawha kulit yang menopang dan membentuk wajah juga perlu diperhatikan. Salah satunya otot wajah.
Diungkapkan Emmy Noviawati Selaku President Direktur PT Regenesis Indonesia, wajah tak hanay terdiri dari kulit yang terlihat tapi juga struktur di bawahnya. Karena itu, perhatian terhadap otot wajah menjadi bagian menarik dalam treatment estetika dan anti-aging modern.
Treatment dengan WonderFace
Salah satu perawatan otot wajah bisa dilakukan dengan WonderFace yang fokus papda pendekatan personal. Di mana, treatment akan disesuaikan dengan kebutuhan pasien.
WonderFace menyediakan 10 pilihan program yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien, mulai dari lifting dan tonifikasi hingga program untuk kebutuhan seperti facial contouring, bruxism, dan lymphatic drainage.
Program dapat disesuaikan dengan kelompok otot dan tujuan treatment yang berbeda, termasuk otot yang aktif saat ekspresi maupun otot yang berperan dalam mempertahankan tonus wajah.
“Selama ini, beauty banyak dilihat dari apa yang tampak di permukaan. WonderFace mengajak kita melihat lebih dalam karena wajah yang terlihat youthful bukan hanya tentang kulit yang tampak bagus, tetapi juga tentang struktur yang bekerja di bawahnya,” ujar Emmy baru-baru ini.
WonderFace sendiri memiliki dua platform teknologi secara terpisah. Yakni Neuromuscular Stimulation (NMS) untuk memberikan stimulasi pada otot wajah dan Radiofrequency (RF) untuk perawatan jaringan kulit.
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