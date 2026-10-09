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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.36 WIB

Bukan Soal Memiliki Banyak Hal, Ini 8 Cara Menemukan Kebahagiaan Sejati

tips menemukan kebahagiaan hidup sederhana kata Psikologi./ Freepik/ - Image

tips menemukan kebahagiaan hidup sederhana kata Psikologi./ Freepik/

JawaPos.com – Kebahagiaan tidak selalu harus diperoleh melalui pencapaian besar, kekayaan melimpah, atau kehidupan yang dipenuhi berbagai kemewahan. Dalam keseharian, perasaan bahagia juga bisa tumbuh dari kebiasaan sederhana yang membuat seseorang merasa lebih tenang dan mampu menikmati hidup.

Psikologi turut menyoroti pentingnya kesadaran diri, hubungan sosial yang sehat, serta kemampuan mengelola pikiran dan emosi dalam membangun kesejahteraan. Menjalani hidup sederhana bukan berarti membatasi diri dari segala hal yang menyenangkan, melainkan belajar membedakan apa yang benar-benar dibutuhkan dan apa yang justru menambah beban.

Dilansir dari Geediting.com, ada delapan tips yang dapat dicoba untuk menemukan kebahagiaan melalui kehidupan yang lebih sederhana. Langkah-langkah ini berfokus pada kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu menciptakan keseimbangan, ketenangan, dan makna dalam menjalani aktivitas.

1. Ciptakan Ruang Tinggal yang Lebih Rapi dan Nyaman

Kondisi lingkungan tempat tinggal dapat memengaruhi kenyamanan seseorang saat beraktivitas maupun beristirahat. Ruangan yang dipenuhi barang dan sulit ditata terkadang membuat kegiatan sehari-hari terasa lebih merepotkan.

Untuk mengatasinya, kamu bisa mulai dengan merapikan satu bagian rumah terlebih dahulu. Pisahkan barang yang masih digunakan, simpan benda sesuai fungsinya, dan singkirkan barang yang sudah tidak diperlukan.

Kamu tidak harus memiliki rumah yang luas atau menerapkan dekorasi minimalis secara menyeluruh. Hal terpenting adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan sesuai kebutuhan.

Ketika ruangan lebih tertata, kamu bisa lebih mudah menemukan barang, menikmati waktu beristirahat, dan mengurangi gangguan visual. Langkah kecil ini dapat menjadi awal untuk menjalani hari dengan lebih teratur.

2. Tinjau Kembali Aktivitas dan Komitmen Harian

Jadwal yang terlalu padat bisa membuat seseorang merasa seolah-olah selalu dikejar waktu. Pekerjaan, pertemuan, kegiatan sosial, dan berbagai kewajiban lainnya terkadang menyisakan sedikit kesempatan untuk beristirahat.

Jika kondisi tersebut terus berlangsung, kamu mungkin kesulitan menikmati hal-hal sederhana karena pikiran selalu tertuju pada agenda berikutnya.

Cobalah mengevaluasi kegiatan yang selama ini kamu jalani. Tentukan mana yang benar-benar penting, mana yang bisa dijadwalkan ulang, dan mana yang sebenarnya tidak perlu dilakukan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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