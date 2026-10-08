Bukan Lagi Soal Cinta, 7 Alasan Pasangan Tetap Bersama Meski Perasaan Memudar

cara sederhana berhenti peduli pada hal-hal tidak penting dan mulai hidup bebas. ( Freepik/ DC Studio)

JawaPos.com - Hubungan yang sudah berlangsung lama tidak selalu berjalan dengan perasaan yang sama seperti ketika pertama kali dimulai. Ada pasangan yang masih tinggal bersama dan menjalani rutinitas sehari-hari, meskipun kedekatan emosional serta rasa cinta di antara mereka perlahan berubah.

Dalam kondisi tertentu, keputusan untuk tetap bersama bukan lagi didasarkan pada rasa romantis, melainkan karena adanya kenyamanan, tanggung jawab, kebiasaan, hingga berbagai pertimbangan lain yang membuat mereka enggan berpisah.

Situasi tersebut cukup kompleks karena dari luar hubungan mungkin terlihat baik-baik saja. Namun, di balik kebersamaan itu bisa saja terdapat jarak emosional yang semakin lebar dan perasaan yang tidak lagi seperti dahulu.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah tanda yang dapat menggambarkan kondisi pasangan yang masih menjalani kehidupan bersama meski hubungan romantis mereka mulai kehilangan kehangatan. Berikut tujuh di antaranya.

1. Lebih Mengutamakan Kenyamanan Ketika hubungan sudah berlangsung lama, rasa berdebar yang muncul di awal hubungan biasanya dapat berubah menjadi rasa nyaman. Bagi pasangan yang perasaannya mulai memudar, kenyamanan tersebut justru menjadi alasan utama untuk tetap bertahan.

Mereka mungkin sudah tidak memiliki gairah seperti dahulu, tetapi masih menikmati rutinitas, kebersamaan, dan rasa aman yang sudah terbangun selama bertahun-tahun.

Daripada menghadapi ketidakpastian setelah berpisah, mereka memilih mempertahankan kehidupan yang sudah dikenal meski hubungan tersebut tidak lagi memberikan kepuasan emosional seperti sebelumnya.

2. Pertengkaran Kecil Semakin Sering Terjadi Hilangnya rasa cinta tidak selalu membuat pasangan berhenti bertengkar. Sebaliknya, konflik kecil justru bisa semakin sering muncul.

Hal-hal sederhana yang sebelumnya dapat ditoleransi mulai terasa mengganggu. Perbedaan kecil dalam kebiasaan, cara berbicara, atau rutinitas sehari-hari dapat menjadi pemicu pertengkaran.

Sering kali, masalah sebenarnya bukan terletak pada persoalan kecil tersebut, melainkan adanya rasa tidak puas yang sudah menumpuk dalam hubungan.

3. Muncul Ketergantungan yang Berlebihan Ada pula pasangan yang tetap bertahan bukan karena rasa cinta, melainkan karena terlalu bergantung satu sama lain.

Ketergantungan tersebut dapat berupa kebutuhan emosional, bantuan dalam kehidupan sehari-hari, kondisi finansial, atau bahkan ketakutan menghadapi hidup seorang diri.

Dalam keadaan seperti ini, seseorang mungkin merasa bahwa berpisah jauh lebih menakutkan daripada menjalani hubungan yang sudah tidak memberikan kebahagiaan.