Sulit Jadi Diri Sendiri? Kenali 7 Tanda Anda Terlalu Peduli pada Pandangan Orang

ilustrasi orang yang kurang percaya diri. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Mempertimbangkan pendapat orang lain sebenarnya merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan sosial. Kita tentu ingin menjaga hubungan, menghargai perasaan orang lain, dan mengetahui bagaimana diri kita diterima di lingkungan sekitar. Namun, perhatian tersebut bisa berubah menjadi sesuatu yang kurang sehat apabila penilaian orang lain mulai mengendalikan hampir setiap pilihan yang dibuat. Bahkan, seseorang bisa tanpa sadar mengubah sikap, menekan keinginannya sendiri, atau merasa tidak nyaman hanya karena takut mendapatkan penilaian negatif. Dilansir dari Geediting, ada sejumlah perilaku yang dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang terlalu memikirkan bagaimana dirinya dilihat oleh orang lain. Tanda-tanda tersebut terkadang terlihat sederhana, tetapi jika berlangsung terus-menerus dapat memengaruhi rasa percaya diri dan kebebasan seseorang dalam menjalani hidup. Berikut tujuh tanda yang patut diperhatikan: 1. Sering meragukan keputusan sendiri Sesekali menyesali keputusan adalah hal yang normal. Namun, jika hampir setiap pilihan selalu dipertanyakan kembali karena khawatir dianggap salah oleh orang lain, kondisi tersebut patut diperhatikan. Anda mungkin sebenarnya sudah mengetahui apa yang diinginkan, tetapi pendapat orang lain membuat keyakinan tersebut goyah. Akibatnya, keputusan sederhana sekalipun dapat terasa sulit. 2. Sulit menolak permintaan orang lain Apakah Anda sering mengatakan “iya” meski sebenarnya ingin menolak? Kebiasaan tersebut bisa muncul karena takut mengecewakan, dianggap egois, atau membuat orang lain tidak menyukai Anda. Jika terus dilakukan, seseorang dapat terbiasa mengesampingkan kebutuhan sendiri demi mendapatkan penerimaan dari orang lain. 3. Terlalu sering memikirkan kembali percakapan Sebuah percakapan yang sebenarnya sudah selesai terkadang terus berputar di dalam pikiran. Anda mungkin mengingat kembali kalimat yang diucapkan, ekspresi wajah lawan bicara, hingga memikirkan apakah ada perkataan yang terdengar aneh. Kebiasaan menganalisis interaksi secara berlebihan dapat menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap penilaian sosial. 4. Gemar membandingkan diri dengan orang lain